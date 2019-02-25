سلمان خان ليس الأول.. أمراض مشاهير في بوليوود بين السرية والعلنية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يزال الحديث عن تشخيص السرطان التي تعرضت له الفنانة سونالي بيندر، مثار حديث الكثير؛ خصوصًا عقب سفرها إلى الولايات المتحدة، وتلقيها جلسات الكيماوي بأحد المستشفيات. الأمر الذي يعيد الأذهان قائمة طويلة من الفنانين ممن أصيبوا بأمراض خطيرة.

راكيش روشان

مؤخرًا، كشف النجم هريثيك روشان عن إصابة والده، مخرج الأفلام راكيش روشان بسرطان الخلايا الحرشفية في مرحلة مبكرة من الحلق قبل بضعة أسابيع.

سونالي بيندر

أصيبت نجمة بوليوود سونالي بيندر بسرطان الثدي، وهو الآن في مرحلة متأخرة، تقول “أقوم حاليًا بممارسة العلاج في نيويورك. ما زلنا متفائلين وأنا مصممة على محاربة كل خطوة على الطريق”.

عرفان خان

بعد أسابيع من التكهنات حول صحته، كشف ممثل بوليوود عرفان خان في 16 مارس 2017 أنه يعاني من ورم الغدد الصم العصبية عبر تغريدة. وقال الممثل في وقت سابق على نفس الوسيلة أنه تم تشخيص حالته بمرض نادر وسيكشف عن تشخيصه في وقت قريب. الممثل حاليا يخضع للعلاج في لندن.

هريثيك روشان

في عام 2013، خضع هريثيك روشان لعملية جراحية لإزالة الجلطة التي تم تطويرها من “إصابات الرأس” التي تعرض لها في أثناء تصويره لأحد الأفلام بعد التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي تم الكشف عن أن الممثل كان يعاني من ورم دموي.

أميتاب باتشان

في عام 2015، كشف النجم الكبير أميتاب باتشان أنه لا يعيش إلا على 25 في المائة من كبده بعد أن فقد البقية 75 في المائة من فيروس التهاب الكبد B القاتل.

يقول: “أصبت ب​​التهاب الكبد (ب) عن طريق الخطأ. بعد حادث تعرضت له في أثناء تصوير فيلمي Coolie، عبر حقني بدماء ملوثة، حيث كان أحد المتبرعين بالدم يحمل فيروس التهاب الكبد B.

واصلت العمل بشكل طبيعي حتى عام 2000 وبعد 18 عامًا تقريبًا من الحادث، وأثناء فحص طبي عادي جدًا، قيل لي أن كبدي مصاب بالفيروس وفقدت منه نحو 75٪.

سلمان خان

كشف سلمان خان في عام 2011 أنه يعاني من ألم عصبي ثلاثي التوائم المعروف أيضًا باسم المرض الانتحاري. “أنا أعاني من ألم عصبي ثلاثي التوائم، مشكلة في الأعصاب في الوجه لدي منذ السنوات السبع الماضية. لكن الآن، الأمر يزداد سوءًا.

يحدث هذا الاضطراب بسبب التهاب العصب ثلاثي التوائم في الوجه. وهذا الالتهاب يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا. يمكن أن يكون الألم شديدًا لدرجة أن المرض غالبًا ما يسبب الاكتئاب لدى المرضى.

مانيشا كويرالا

تم تشخيص حالة مانيشا كويرالا، وهي ممثلة هندية معروفة في التسعينيات، بالسرطان في عام 2012. وقد توجهت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وهي تعيش الآن حياة خالية من السرطان.

يوفراج سينغ

كان لاعب الكريكيت المعروف يوفراج سينغ على قمة العالم في عام 2011، وبعد أن أهدى الهند كأس العالم في نفس العام تعرض لصدمة كبيرة عندما تم تشخيص حالة وراثة الأعصاب الجنوبية من ورم سرطاني في رئته اليسرى. خضع للعلاج الكيميائي في معهد أبحاث السرطان في بوسطن فضلا عن المرافق الطبية في انديانابوليس بولاية انديانا. وقد خرج من المستشفى وعاد إلى الهند ويعيش الآن حياة خالية من السرطان.

سونام كابور

تم تشخيص سونام بأنها مصابة بمرض السكري من النوع الأول في عمر 17 عامًا، مرض السكري من النوع الأول هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا يحتوي على الأنسولين، بما أن جسمك لا يستطيع إنتاج الأنسولين، فسوف تحتاج إلى حقن إنسولين منتظمة للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة لذلك تتبع سونام نظامًا غذائيًا صارمًا وجلسات تدريب صارمة.

أنوراغ باسو

تم تشخيص مرض المخرج الشهير للأفلام مثل “بارفي” و”الطائرات الورقية” بسرطان الدم النخاعي - وهو نوع من سرطان الدم - في عام 2004. بينما اعتقد الأطباء أنه لا يملك سوى 50٪ من فرص البقاء على قيد الحياة، لم يستسلم أنوراغ باسو.

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ليزا راي

ولدت ليزا راي في تورنتو لأب بنغالي وأم بولندية ونشأت في ضاحية Etobicoke، وتعرضت للاصابة بالورم النخاعي المتعدد، وهو سرطان خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم خلايا البلازما، والذي ينتج الأجسام المضادة. في أبريل 2010، أعلنت أنها كانت خالية من السرطان، بعد زرع الخلايا الجذعية.

شاهين بهات

تحدثت شاهين، وهي شقيقة علياء بهات، مؤخرا عن أيام “الاكتئاب”. بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها قاتلت من الاكتئاب منذ أن كان عمرها 12 عامًا.

سونانا روشان

من المعروف أن شقيقة النجم هريثيك روشان تعاني من الاكتئاب الشاق في الحياة، والانفصال الزوجي، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وقد ترك هذا بالتأكيد تأثير كبير على حياتها. في أثناء حديثها مع Mid-Day عن مدونتها، قالت: “الناس يرفضون التصالح مع أمراضهم، وفي بعض الأحيان، ينتحرون. زيارة الطبيب محرمة.

زيرا وسيم

خرجت الممثلة الفائزة بالجائزة الوطنية، قبل بضعة أيام، لتتحدث عن معركتها مع القلق الشديد والاكتئاب، في إحدى المشاركات في Instagram، رويت نضالها الذي استمر أربع سنوات، وشاركت أيضًا في خوفها من الحديث عن ذلك بسبب الاتهامات المحيطة بالصحة العقلية.

إليانا دي كروز

إحدى النجمات التي تساهم في وضع معايير الجمال في الهند، لكن إيليانا، شاركت مؤخرا أمر مروع عن نفسها. حيث اعترفت أنه قبل بضع سنوات، عانت من الاكتئاب. وقالت الممثلة أنها كافحت مع اضطراب تشوه الجسم لمدة 15 عاما، وكشفت إيليانا أن الأمور بدأت تسوء عندما بدأت في تطوير ميول انتحارية.

هوني سينغ

كشف الملحن والمغني والموسيقي يو يو هاني سينغ، منذ ما يقرب من عامين، أنه كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا، قال سينج: “كنت أعاني من اضطراب ثنائي القطب. استمر لمدة 18 شهرًا، قمت خلالها بتغيير أربعة أطباء، لم يكن الدواء يعمل معي وكانت أشياء مجنونة تحدث”.

شاما اسكندر

وقالت الممثلة التلفزيونية شاما اسكندر، التي عانت من اضطراب ثنائي القطب لمدة أربع سنوات: “لم أكن أعرف حتى ما حدث لي، لم يكن لدي أي فكرة وكنت فقط أشعر بالظلام والحزن. لم أكن أعرف السبب وراء ذلك، لكنني شعرت أنني بلا هدف، شعرت باليأس، وآمل ألا يحدث ذلك لأي شخص لأن الأمل هو ما نعيش فيه”.

ديبيكا بادوكون

في عام 2015، تحدثت ممثلة بوليوود ديبيكا بادكون عن صراعها مع الاكتئاب، وقالت ديبيكا لصحيفة هندوستان تايمز: “كانت هناك أيام كنت أشعر فيها بخير، ولكن في بعض الأحيان، وفي غضون يوم، كانت هناك مشاعر صعبة وأخيرا، قبلت حالتي”.

أنوشكا شارما

في مقابلة مع مجلة فوج، قالت نجمة “بي كي” أنوشكا شارما: “لديّ قلق، وأنا أعالج قلقي، أتناول الدواء من أجل قلقي. لماذا أقول هذا؟ لأنه أمر طبيعي تمامًا. إنها مشكلة بيولوجية، في عائلتي كانت هناك حالات من الاكتئاب، المزيد والمزيد من الناس يجب أن يتحدثوا بصراحة عن ذلك، لا يوجد شيء مخجل حوله أو شيء نخفيه، إذا كان لديك ألم دائم في المعدة، ألا تذهب إلى الطبيب بهذه البساطة؟

كاران جوهر

في عام 2016، خلال مقابلة، كشف صانع الأفلام كاران جوهر كيف أنه قاتل الاكتئاب السريري. قال جوهر، “كانت هناك مرحلة في حياتي، كنت مكتئب حقًا. عندما مررت بتلك المرحلة، ظننت أنني أعاني السكتة القلبية.

بارفين بابي

كافحت الممثلة الراحلة بارفين بابي نرض انفصام الشخصية والاكتئاب في السنوات الأخيرة من حياتها، وقال أميتاب باتشان، الذي شارك بارفين الشاشة في عدة أفلام مثل”ديوار” و”عمار أكبر أنتوني” و”ناماك حلال” من بين أفلام أخرى، لـ “ريديف”: “طبيعة مرضها كانت تخشى الناس”