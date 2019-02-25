تجديدُ حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّر قاضي المعارضات في مصر، اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة بـ"الفيديوهات الجنسية".
وكانت منى وشيما قد تم القبض عليهما فور انتشار مقاطع فيديو تظهران فيها بصحبة شخص، أكّدتا أن الرجل هو المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، وأنهما كانتا متزوّجتين منه عرفيًا.
وأمر حينها رئيس نيابة مدينة نصر بحبس شيما ومنى 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تمّ التجديد لهما 15 يومًا، والتجديد لنفس المدة، اليوم.
وتواجه شيما ومنى اتهامات التحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة وممارسة الشذوذ، كما وُجّهت لهما اتهامات بتسريب مقاطع الفيديو.
يُذكر أن خالد يوسف الذي طالته الاتهامات في القضية نفسها، متواجد حاليًا في فرنسا، كما حدّدت محكمة مصرية جلسة 16 مارس للنظر في دعوى إسقاط عضويته من البرلمان المصري.
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