أمير دندن يتعرض للضرب المبرح بسبب فنانة مشهورة

Feb 24, 2019 طرح الفنان أمير دندن فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “لما تفتكريني” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويحمل الكليب توقيع المخرج زياد خوري. تدور أحداث الكليب حول شاب يغرم بفنانة مشهورة ويتعرض للضرب المبرّح من رجال أرسلهم مدير أعمال الفنانة لإبعاده عن طريقها. يشار الى أن الأغنية من كلمات وألحان أحمد الزعيم وتوزيع عادل عايش وميكساج ياسر أنور وماسترينغ STUDIO MEROPOLIS LONDON . Advertisements وطرح أمير دندن أغنيته الجديدة “لما تفتكريني” عبر التطبيقات الموسيقية قبل أسبوع من طرح الكليب. ويقول مطلع الأغنية: “تفتكرني لما تفتكريني غني.. هابقى سامعك حتى جوه.. جوه سرك.. حتى دمعك هابقى حاسهُ.. جوه مني.. ولما تفتكريني غني”. يذكر أن الفنان أمير دندن شارك سابقاً في برنامج Arab Idol الموسم الرابع وحصل على المركز الثاني بعد وصوله الى النهائيات وذلك بفضل حصوله على نسبة تصويت عالية من الجمهور. لمشاهدة الكليب







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