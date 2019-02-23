عبد الرحمن الشهراني: حاولت الانتحار بسبب التنمر.. والسرطان وراء شكل فمي وأسناني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج السعودي عبد الرحمن الشهراني الملقب بأسطورة العزيزية، صاحب أشهر كوميكس في مصر ودول أخرى، عن صمته تجاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن يتداولون صورته في معظم التعليقات بطريقة هزلية.

وقال الشهراني خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" إنه حاول الانتحار بعد تعرضه للكثير من التنمر.

وأضاف: "أنا العائل الوحيد لعائلتي وأخواتي بعد وفاة الوالد، وصديقي ماجد الشهراني هو اللي ساعدني أتخلى عن فكرة الانتحار ومسك حساباتي عشان ما اشوف شيء يضايقني على التواصل".

وتابع الشهراني: "كان يجيني سب وشتائم خلت عندي كرهة للتواصل وضيق، فحاولت الانتحار، حتى بالشارع تنمر غير طبيعي.. ومرة كنت باضرب واحد بالمفك من كثر ملاحقته لي، ودي لا يلاحقوني وأنا في سيارتي مع عائلتي".

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وأوضح أن العلاج بالكيماوي الذي كان يتلقاه بسبب مرضه بالسرطان هو السبب وراء شكل فمه وأسنانه، إذ قال: "كان فيني سرطان وتشافيت الحمد لله، وشكل فمي وأسناني كذا من العلاج بالكيماوي.

وأكد أنه بات يعطي بشكل كبير عدم اهتمام للساخرين على السوشال ميديا، مضيفًا: "ما عدت مهتم في تعليقات الناس، وأبي أستمر لنفسي.. وكنت ناوي أقفل الحساب، لكن قلت اخليه يمكن استفيد من وراه شي".