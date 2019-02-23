طارق النهري يتلقى حُكمًا بالسجن المُؤبد.. بعد إدانته بهذه التُهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالسجن المؤبد ضد الفنان طارق النهري، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة "دائرة الإرهاب" حكمها ضد الفنان المصري الذي اتهم في القضية برفقة 9 آخرين، واجهوا العقوبة نفسها، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين.

وكان ألقي القبض على النهري في عام 2012، بعد مشاركته في الأحداث عام 2011، حيث وجهت النيابة العامة له مع آخرين تهمًا من بينها حيازة المولوتوف، وممارسة الأعمال التخريبية ضد مؤسسات الدولة، وذلك ضمن المظاهرات التي شهدها محيط مجلس الوزراء عقب أحداث 25 يناير 2011.

كما واجه النهري والمنتمون تهمًا أخرى تتعلق بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وكرات لهب، والتورط في حرق المجمع، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وهيئة الطرق والكباري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى.