واقعة صادمة.. مسنّ مشهور يتحرش بموظفة في مستشفى طلبت التصوير معه

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 01:03 صباحاً -

شهدت مستشفى القنفذة العام، واقعة صادمة تمثلت في إقدام مسنّ مشهور على السوشيال ميديا، على التحرش بإحدى الموظفات.

وبحسب “سبق”؛ فإن عدد من منسوبات المستشفى طلبن من المسنّ أن يلتقطن صور تذكارية معه بسبب شهرته، إلا أنه قام بحركة غير أخلاقية بعد التقاط الصور.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، إن “مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي، وجّه إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق في المقطع الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن الحادثة”.

وأضاف “المحتمي”: أن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة طلب رفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جدًا، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.