أمينوكس يًُطلق "أنا ديالك" بمناسبة عيد الحب

أصدر نجم الـ "R&B" المغربي أمينوكس، امس الخميس، أغنية بمناسبة عيد الحب حملت عنوان "أنا ديالك"، التي طُرحت مع شركة "سوني ميوزك انترتينمنت الشرق الأوسط"، حيث تم إدراجها على جميع المنصات الموسيقية العالمية، بما في ذلك "Spotify و Anghami و Deezer وApple Music، وعلى قناة أمينوكس الرسمية على "اليوتيوب"".

وحرص أمينوكس على تصوير "أنا ديالك"، في مدينة الرباط داخل فندق سوفتيل رفقة المخرج الشاب "جاكوب زواق"، وجاء الكليب عبارة عن رسالة حب لجمهوره ومعجبيه، وكذا عودة للنمط الغنائي الرومانسي الذي اشتهر به منذ بداياته.

وتقول مقدمة الأغنية: "مبغيش نفكر .. مبغيش نذكر .. قول علاش غا نهدر .. وانتي ديما معايا .. ما بغيكش تبكي .. غني وشطحي وضحكي .. بيبي بلا ما تحكي .. ملي تكوني ويايا".



وتحمل "أنا ديالك" مزيجا موسيقيًا بين الهوية المغربية وتجارب غربية مختلفة ومتنوعة، من قبيل تلك التي عرف بها النجم المغربي لدى الجمهور، ومن المتوقع أن تصل الأغنية الجمهور عبر جميع أنحاء العالم وتصنع صدى في مختلف البلدان وتلمس قلوب معجبيه، نظرا لإيقاعها الراقص الممزوج بالفرح وكلماتها المعبرة التي صاغها أمينوكس بنفسه والتي تتحدث عن الحب والوفاء والمودة، هذا فضلا عن صوت أمينوكس المحبوب والذي حقق له نجومية كبيرة في المغرب.



وكانت شركة سوني ميوزك انترتينمنت الشرق الأوسط، أعلنت عن توقيع عقد مع أمينوكس، حيث ستقوم الشركة بتمثيله والترويج لأعماله في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

ويُذكر أن كليب أغنية "أنا ديالك"، من إنتاج أمينوكس، تحت إدارة المخرج الشاب "جاكوب زواق"، الذي تعامل معه أمينوكس للمرة الأولى، من أجل تقديم رؤى إخراجية فنية مختلفة، أما DOP وإدارة التصوير كانت لحمزة كونيم وإشراف حمزة الغشاوي، والإدارة الفنية ليوسف أسواري .

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