- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيا الفنان المصري محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بمدينة دبي مساء الجمعة الموافق 15 شباط/فبراير الجاري.
وقدّم محمد منير خلال الحفل الذي حضره جمهور قدّر بالآلاف، باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني وصولًا إلى أحدثها وتحديدًا تلك التي طرحها من ألبومه الجديد “وطن”.
وكان تفاعل الحضور خلال الحفل الذي تولت تنظيمه شركة “روتانا” ملحوظًا حيث ردّد الجميع كلمات الأغاني مع محمد منير وصفقوا له بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجده بينهم.
الجدير ذكره أن محمد منير كان قد طرح خلال الأسابيع الماضية أربع أغنيات من الألبوم وهي، “طاق طاقية”، “لو باقي في عمري”، ”أهل أول” و”روح” وحققت كل منها انتشارًا واسعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف هتفوا باسم محمد منير في القرية العالمية – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.