الآلاف هتفوا باسم محمد منير في القرية العالمية – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيا الفنان المصري محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بمدينة دبي مساء الجمعة الموافق 15 شباط/فبراير الجاري.

وقدّم محمد منير خلال الحفل الذي حضره جمهور قدّر بالآلاف، باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني وصولًا إلى أحدثها وتحديدًا تلك التي طرحها من ألبومه الجديد “وطن”.

وكان تفاعل الحضور خلال الحفل الذي تولت تنظيمه شركة “روتانا” ملحوظًا حيث ردّد الجميع كلمات الأغاني مع محمد منير وصفقوا له بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجده بينهم.

الجدير ذكره أن محمد منير كان قد طرح خلال الأسابيع الماضية أربع أغنيات من الألبوم وهي، “طاق طاقية”، “لو باقي في عمري”، ”أهل أول” و”روح” وحققت كل منها انتشارًا واسعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.