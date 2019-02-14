سيف نبيل يطرح “قلب ثاني” في عيد الحب – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان العراقي سيف نبيل أغنية جديدة بعنوان “قلب ثاني” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “قلب ثاني” من كلمات محمد الجبوري، ألحان سيف نبيل، توزيع حيدر گيتار وماسترينغ علي عاطف، أمّا العمل المصوّر فهو من أخراج رأفت البدر.

تجدر الإشارة إلى أن العمل حقق نسبة مشاهدة مرتفعة حيث شاهده نصف مليون مشاهدة في ساعات معدودة.

لمشاهدة فيديو كليب “قلب ثاني”: