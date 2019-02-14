كاميليا.. من هي الراقصة التي أساءت لسمعة رانيا يوسف في فيديوهات خالد يوسف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الإدارة العامة لمباحث الآداب نفذت أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في مصر للراقصة الشهيرة.

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، الأربعاء، القبض على الراقصة الشهيرة "كاميليا" شبيهة الفنانة المصرية رانيا يوسف، ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الجنسية، والمتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال مع المخرج السينمائي الشهير وعضو مجلس النواب خالد يوسف.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد نفذت أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في مصر للراقصة الشهيرة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس الرذيلة، وفقا لمصادر أمنية.

وتعد الراقصة الاستعراضية "كاميليا" من الراقصات اللاتي أثبتن وجودهن مؤخرًا ضمن راقصات تتمتعن بشعبية واسعة مثل صوفينار ودينا.

كما شاركت "كاميليا" في فيلم يحمل اسم "جمهورية إمبابة" ورقصت على أغنية خلال الفيلم، ساهمت في شهرتها بنسبة كبيرة، وهي "ياغزال الدرب الأحمر"، والتي أداها المطرب الشعبي حسين غاندي، وشارك فى تصويرها الفنانان أحمد وفيق وإيناس عز الدين.

ولم تظهر الراقصة في الفيلم إلا من خلال هذه الأغنية، والذي قام ببطولته الفنان باسم سمرة وأحمد وفيق وعلا غانم وإيناس عز الدين وأيمن قنديل وفريال يوسف وأحلام الجريتلي، من تأليف مصطفى السبكي، وإنتاج طارق عبدالعزيز وإخراج أحمد البدري.

كما شاركت الفنانة كاميليا في عام 2014، من خلال الأغنية الأولى من فيلم حمل اسم "حديد"، والتي كانت من غناء المطرب الشعبي رضا البحراوي، حيث أديت على المسرح مع مجموعة من الرقصات القريبة إلى حد كبير من رقصات صوفينار.

وفيلم "حديد" شارك في بطولته النجم أحمد عبدالعزيز والنجمة التونسية درة و زكي فطين عبدالوهاب و تامر عبدالحميد، وهو من تأليف مصطفى سالم وإخراج أحمد البدري.

كما شاركت الراقصة الاستعراضية في عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص على أغنية فيلم "حلاوة روح" للمطرب المصري حكيم.

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وأيضا شاركت مؤخرا في فعاليات افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الرقص المصري، والذي أقيم تحت شعار "سلامات يا مصر" وكان يهدف إلى تنشيط السياحة.

وأدت كاميليا "ثلاث وصلات رقص" خلال الاحتفالية على المسرح أمام المشاركات في المهرجان، والذي جاء للتدريب طوال فترة المهرجان، وفي الختام تم إعلان إحداهن راقصة جديدة على الساحة.

وأعربت كاميليا، عن سعادتها بحضورها للمهرجان وتدريب المشتركات، وأكدت أن فن الرقص يحتاج لمقومات كثيرة ومن خلال أدائها على المسرح سيتعلمن كيفية الأداء وإبراز الجديد في هذا الفن.

ولم تتوافر معلومات كافية عن الراقصة كامليا ولا عن حياتها الشخصية والعائلية بالشكل الكامل، غير أنها راقصة استعراضية شاركت في عدد من الاحتفاليات والأفلام المصرية.

صاحب الفيديو الإباحي للراقصة الشهيرة، نسبه إلى الفنانة رانيا يوسف، والتي أعربت عن استيائها وقالت إنها أصبحت صيدًا للشائعات في الفترة الأخيرة، وذلك لأنها شخصية “تريند” وناجحة وشخصية يُحبها الجمهور، مؤكدة أنها في الفترة الأخيرة تعرضت لشائعة عرض فيديو مزيف منسوب باعتباره فيديو إباحيا لها.

وعقب القبض على شبيهتها الراقصة كاميليا، عقبت الفنانة رانيا يوسف على الخبر خاصة بعد تداول الفيديو الإباحي على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبه إليها.

ونشرت رانيا، عبر صفحتها في فيسبوك، صورة من خبر القبض على شبيهتها، وعلقت عليها قائلة: "يا ترى عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتو فيه على السوشال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات".

وأضافت: "أنا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال عليا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار".

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية، كما قامت الأجهزة الأمنية بترحيل الممثلتين، لإيداعهما سجن القناطر، عقب استكمال التحقيقات معهما فى القضية المتهمتين فيها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.