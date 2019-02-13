ميريام كلينك تستلقي بالملابس الداخلية على الشرفة.. وتوجه الشتائم

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 05:22 مساءً -

أطلت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك على جمهورها عبر “انستغرام”، مثيرة الجدل مجدداً بنشرها مقطع فيديو بالملابس الداخلية فقط.

وظهرت كلينك في الفيديو نائمة على بطنها على شرفة احد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت مقابل البحر، وتاركة ظهرها لعدسة الكاميرا.

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وعلقت باستهزاء: “مين هاي، ولو نحن بمجتمع محافظ، الى جهنم وبئس المصير”، لتتابع بتوجيه الشتائم.



يُذكر أن كلينك أعلنت سابقاً عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” أنها تتقاضى مقابل عرض المنتج من دون أن ترتديه 250 دولاراً اميركياً، ويصل المبلغ اذا ارتدت المنتج الى 500 دولار.

وعن الفيديو من دونها تتقاضى مبلغ 1000 دولاراً، أما معها فيصبح المبلغ 1500.