كنزة مرسلي تحتل الترند بعد برومو كليب اغنيتها الجديدة

منذ ان اعلنت النجمة الشابة كنزة مرسلي عن بدء العمل على أغنية وفيديو كليب ثانٍ مع شركة لايف ستايلز ستوديوز حتى اشتعل حماس جمهورها الكبير الذي انتظر على شوق اي خبر عن هذا التعاون، هذا الحماس الجماهري أتى بعد النجاح الكبير الذي حققتها أغنية “ملكة سبأ” بأول عمل مع الشركة، لتطلق اليوم الشركة المنتجة الإعلان الرسمي للكليب الثاني والذي يحمل اسم “قتال”.

ثوانٍ قليلة كانت كفيلة بإشعال حماس جمهور كنزة رغم ان المشاهد لا تحتوي على الكثير من المعلومات حول العمل ولا حتى مقطع صوتي للأغنية، انما اطلت كنزة بمشهد مميز وأدته باحترافية عالية وأظهرت عن قدرات تمثيلية مميزة.

لا يمكننا التكهن بالكثير من خلال هذا الإعلان القصير غير أنه سيكون عملاً فريداً من نوعه يضاف الي أرشيف كنزة التي تسير بخطوات ناجحة الي عالم النجومية، وقد استطاعت كنزه ان تحتل الترند في بلدها الجزائر عقب طرح اعلان الكليب.

فيديو كليب “قتال” من إخراج زياد خوري، كلمات عبده سعود، الحان طارق قادم وتسجيل ستوديو أكابيل ستقدمه كنزة بلهجة الجزائرية.