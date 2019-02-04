«جمهورية الضحك الأولى» الأعلى مبيعا في معرض الكتاب.. يليه «كحل وحبهان»

رنا صلاح الدين - كشف مصدر في إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن أن كتاب “جمهورية الضحك الأولى” للكاتب طايع الديب، هو الأعلى مبيعًا في الدورة الذهبية الحالية للمعرض التي تنتهي غدًا، تليه رواية “كحل وحبهان” للكاتب عمر طاهر.

ورغم أنه لم تصدر بعد إحصائيات رسمية بشأن الكتب الأكثر مبيعا في المعرض، إلا أن المصدر يؤكد أن مراتب المبيعات الأولى في المعرض هي مجرد “مؤشرات” تم التوصل إليها بناء على استطلاع رأي عدد كبير من زوار المعرض.

ويذكر أن كتاب “جمهورية الضحك الأولى: سيرة التنكيت السياسي في مصر” يتناول عصور الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك، كما عكستها النكت السياسية التي انتشرت خلال سنوات حكمهم.

والكتاب هو “مستطرف” من فن التنكيت السياسي في عهد الجمهورية الأولى، يجمع عصور هؤلاء الرؤساء الثلاثة في سلة واحدة، ويحكي سيرة النكت التي عرّضت بهم، لكنها في الوقت نفسه - صدّق أو لا تصدق- غيّرت قوانين راسخة في دولاب الدولة، وأنصفت فئات اجتماعية مهضومة الحقوق، كما حظيت هذه النكت المصرية الحرّاقة باهتمام الأوساط الأكاديمية في العالم، من جامعة “السوربون” في باريس إلى مختبرات العلوم الاجتماعية في موسكو، باعتبارها نوعا فريدا من الإعدام السياسي “رميا بالنكات”.

أما رواية “كحل وحبهان” لعمر طاهر فيكشف فيها المؤلف عن متعة استخدام الطعام والرائحة لكتابة قصة حياة رجل عادى، فتتناول أحداث الرواية المراهقة، الحب، الغربة، الوحدة، الزواج، الأصدقاء، الفشل والنجاح، فهناك دائمًا طعم ورائحة كما يحكى بطل الرواية.