دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي في سن المراهقة.. صورة لم تشاهدها من قبل

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حققت الشقيقتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم نجاحا فنيا كبيرا منذ ظهورهما على الساحة الفنية على مستويات فنية عديدة.

جمهور الفنانة إيمي سمير غانم نشر لها صورة مع شقيقتها دنيا وهما في عمر المراهقة، وكان بصحبتهما عدد من الصديقات، وكانت ملابسهما واحدة، ولذلك توقع الجمهور أن تكون الصورة من حفل مدرسي.

شكل دنيا وشقيقتها إيمي في الصورة بدا مختلف تماما عن الشكل الحالي، ولاحظ الجمهور التغير الكبير الذي حل بالفنانة إيمي سمير غانم، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

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دنيا سمير غانم وإيمي هما ابنتا الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلا الوسط الفني منذ سنوات، حتى أن دنيا بدأت العمل بالتمثيل وهي طفلة، وحققت كل منهما نجاحا كبيرا في مجال الدراما والسينما.

إيمي سمير غانم اشتهرت أكثر على الصعيد الكوميدي، ولكنها أيضا أثبتت جدارتها كممثلة درامية من خلال مسلسل «حق ميت»، والذي شاركت به مع زوجها الفنان حسن الرداد.

دنيا سمير غانم قدمت الكوميديا بجدارة من خلال مسلسل «الكبير»، مع الفنان أحمد مكي، ثم أصبحت نجمة درامية وشاركت في عدة أعمال ومنها: «في ال لا لا لاند، نيللي وشيريهان، لهفة»، وغيرها.