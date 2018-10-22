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شاهدوا.. أحمد فلوكس يكشف سبب اخفائه علاقة حبه بهنا شيحة قبل زواجهما

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مايا محمد 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 أكتوبر 2018 11:16 مساءً -

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

أحمد فلوكس يكشف عن سبب اخفائه علاقة حبه بهنا شيحة قبل زواجهما

بعد الكثير من التساؤلات التي طرحها الجمهور عن سبب إنكار الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ للعلاقة العاطفية التي تجمعه بالممثلة المصرية ​هنا شيحة​، وإعلانهما فجأةً عن زواجهما.

نُقل عن فلوكس تبريره لإنكاره هذا قوله:” الصحف مقالتش قصة حب او علاقة، لكنهم قالوا وقتها اننا اتجوزنا، وعشان كده زعلت لان مكنش في جواز وقتها ولما اتجوزت قلت لأن ده شرع الله”.

وكان فاجأ فلوكس المتابعين بنشره صور عائلية من عقد قرانهما وقام بمنع خاصية التعليقات على بعض الصور في محاولة منه لتجنّب أي إنتقادات بسبب إنكاره لهذه العلاقة سابقاً.

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

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Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

Hana Shiha ahmad flokas1

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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