شاهدوا.. أحمد فلوكس يكشف سبب اخفائه علاقة حبه بهنا شيحة قبل زواجهما

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أكتوبر 2018 11:16 مساءً -

أحمد فلوكس يكشف عن سبب اخفائه علاقة حبه بهنا شيحة قبل زواجهما

بعد الكثير من التساؤلات التي طرحها الجمهور عن سبب إنكار الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ للعلاقة العاطفية التي تجمعه بالممثلة المصرية ​هنا شيحة​، وإعلانهما فجأةً عن زواجهما.

نُقل عن فلوكس تبريره لإنكاره هذا قوله:” الصحف مقالتش قصة حب او علاقة، لكنهم قالوا وقتها اننا اتجوزنا، وعشان كده زعلت لان مكنش في جواز وقتها ولما اتجوزت قلت لأن ده شرع الله”.

وكان فاجأ فلوكس المتابعين بنشره صور عائلية من عقد قرانهما وقام بمنع خاصية التعليقات على بعض الصور في محاولة منه لتجنّب أي إنتقادات بسبب إنكاره لهذه العلاقة سابقاً.

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