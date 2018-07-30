أنباء عن طلاق حليمة بولند بسبب نشرها صورة من غرفة نومها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة_ متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول طلاق الإعلامية الكويتية حليمة بولند من زوجها المحامي عبد الرازق العنزي، بعد زواج لم يستمر سوى شهرين تقريباً.

أنباء طلاق حليمة ترددت بعد قيام الإعلامية بنشر صورة جريئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها وهي مستلقية على السرير، وكلنت لا تضع أي مساحيق تجميلية على وجهها.

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ويبدو أن الإعلامية الكويتية أرادت نفي أنباء طلاقها ولكن بشكل غير مباشر، حيث أعادت نشر الصورة، وعلقت عليها بقولها: “الصورة عادية جدا وما فيها أي شي ليش الاشاعات والقيل والقال وفبركة الأخبار”.

يذكر أن حليمة بولند احتفلت بعقد قرانها إلى المحامي عبدالرزاق ذريان العنزي، أمين صندوق المحامين الكويتيين، في شهر مايو الماضي، ثم أعلنت اعتزالها العمل الإعلامي.

وكانت حليمة بولند قد سبق لها الزواج مرتين، الأولى من عبدالسلام الخبيزي، والذي رُزقت منه بطفلتين هما؛ «ماريا» في أبريل 2012، و«كاميليا» مايو 2015، كما اعلنت في ديسمبر 2016 عقد قرانها إلى الشيخ حمد جابر المبارك الصباح.