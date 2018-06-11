طرد أمل العوضي من برنامج «لمسة فوز».. وهذا أول تعليق لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئت الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي بطردها من برنامج المسابقات “لمسة فوز”، والذي قدمته على مدار 24 حلقة في شهر رمضان الجاري.

أمل كشفت تفاصيل ما حدث معها، بقولها: “قدمت 24 حلقة في برنامج لمسة فوز ويكفيني فخر ان طالعة على شاشة تليفزيون الكويت ومع الأستاذ الكبير محمد اللويس”.

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وأضافت: “عاهدت نفسي في شهر رمضان الكريم أن أكون حريصة في لبسي وطريقة كلامي.. آخر 3 دقايق بعد حلقة 24 بالبرنامج سمعت أحد الأشخاص يطالب بعدم ظهوري مرة أخرى، دون ذكر أسباب”، مؤكدة أنه كان هناك نية مبيتة لإيقافها دون أن تعرف السبب.

وفي النهاية طالبت وزارة الإعلام الكويتية بإصدار بيان توضيحي لما حدث معها والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إيقافها عن تقديم البرنامج.