شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة لمحافظ يمني مع فتيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف محلل سياسي يمني عن فضيحة لمحافظ محافظة يمنية مع فتيات طلبن منه المساعدة .

وقال المحلل عبدالعزيز الهداشي ان فتيات يمنيات يقمن في دولة عربية تواصلن مع محافظ المحافظة التي ينحدرن منها طلبا للمساعدة .

وأشار الهداشي إلى ان الفتيات تواصلن مع محافظ محافظة والدهن بغرض طلب المساعدة ولكن بعد عدد من محادثات التواصل تحول المحافظ إلى عشيق ومغرم .

ولم يكشف الهداشي عن هوية هذا المحافظ لكنه توعد بكشفها في حال رفضه مساعدة الفتيات.

ويعتقد ان المحافظ اليمني يقيم في دولة الاردن حيث تقيم الفتيات هناك.

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واضاف الهداشي بالقول :

شكينا من الخرفان اللي معانا؛ عاد خرفان الشرعية حاجة تانية اوي اوي

فتيات يمنيات مقيمات في دولة عربية (بلد امهن) طلبنا من محافظ المحافظة التي ينتمين إليها في اليمن مساعدتهن وحل مشاكلهن وبدلاً من مساعدتهن راحه يترمسس معهن

المهم إذا لم يقم المحافظ بحل مشاكلهن فسوف ننشر مراسلات معاليه معهن"