شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بصدر منتفخ وارداف نحيفه : إطلالة ساخنة وغير متوقعة للفنانة ياسمين صبري ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لها عبر موقعها الرسمي على “انستغرام” وذلك مساء اليوم الجمعة.

حيث ظهرت “صبري” من خلال الصورة التي نشرتها وهي ترتدي تنورة بيضاء اللون بالاضافة الى بلوزة لون الروز.

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كشفت الفنانة ياسمين صبري من خلال الصورة معالم صدرها البارز والتي حصدت من خلالها أكثر من 200 الف تفاعل خلال ساعتين فقط من نشرها.

تفاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فور نشرها للصورة، منهم من عبر عن إعجابه الشديد، والبعض الآخر منتقد لكثرة نشرها للصور خلال الفترة الاخيرة.