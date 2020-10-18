شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بفستان شفاف ملتصق على جسدها.. نجمة مسلسل البرنس تستعرض جسدها المثير وصدرها البارز بطريقةً فاضحة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اطلت نجمة مسلسل البرنس جوري بكر، على متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وهي تستقبل هدية شقيقتها لها بمناسبة عيد ميلادها.

وتعمدت نجمة " البرنس" في اطلالتها الجديدة، بمشاركة الجمهور مشهد إغراء جريئ لها ، تمثل بإنحنائها لتتلقي قبلات شقيقتها على خدها ، وهي بصدر مكشوف وفستان شفاف وقصير وأيضا ضيق .

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ومن خلال مشهد الإغراء كشفت وابرزت الشابة جوري بكر، معظم جسدها ، لتتجاوز بذلك إطلالات رانيا يوسف الاغرائية. بحسب متابعين.

وعلقت الفنانة جوري على الصورة التي تجمعها بشقيقتها قائلة : "هي دي أحلى هدية جتلي في عيد ميلادي اختي مهما عرفت ودخل في حياتي ملايين محدش حيقدر يأخذ مكانك وغلاوتك عندي".

وانهالت التهاني والتبريكات لنجمة مسلسل البرنس، بكثافة من قبل متابعيها، متنين لها التوفيق والنجاح، كما امطرها متابعون بكلمات غزل واخرى خادشة للحياء.

وتأتي هذه الإطلالة الجريئة، للإعلامية والفنانة المصرية، في سياق ماراثون استعراض الأرداف والمفاتن، الذي تخوضه عدد من الإعلاميات والفنانات في المنطقة العربية، من خلال مقاطع فيديوهات وصور يظهرن فيها شبه عاريات.

يشار إلى أن جوري بكر، شاركت لأول مرة في العمل الدرامي في مصر، من خلال مسلسل "البرنس"، الذي عرض بماراثون دراما رمضان الماضي.

شاركها في بطولة "البرنس" الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى مشاركة ، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وكان أول عمل درامي لها ، في مسلسل خليجي كوميدي بعنوان "رمضانا يانا" عرض قبل عدة سنوات.

وقالت جوري بكر قبل بدء تصوير المسلسل المصري :"فخورة للغاية لأن أول تجربة لي بالتمثيل بمصر، ستكون مع المخرج محمد سامي، صاحب الأعمال الناجحة والتي طالما تحقق ضجة كبيرة، فهو من رشحني للدور، بالإضافة إلى وقوفي أمام نجم كبير له اسمه مثل محمد رمضان، إلى جانب الجميلتين نور وروجينا".

وأشارت جورى إلى أنه :"لطالما حققت النجاح والشهرة خارج حدود مصر، كمذيعة، وعملت مع أسماء عالمية على المستويين الإعلامي والفني، لكن الحصول على كل هذا في وطني سيكون له طعم مختلف تماما، فأرجو أن أقدم ما يليق بى وبالجمهور وبما وصلت إليه، فأنا مرعوبة من أول تجربة لي بالتمثيل في أم الدنيا، خصوصًا وأن المسلسل سيعرض بالشهر الفضيل، والذي يعتبر جواز سفر للفنان في حالة عبوره إلى قلوب المشاهدين».