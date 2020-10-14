شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مارس الجنس مع الفتاة وأمها.. تفاصيل جديدة وصادمة عن "عنتل التجمع" الذي سلب عقول الفتيات بوسامته الشديدة.. زوجة هذا الشخص المشهور لم تستطع مقاومة جمالة فسلمت له نفسها.. شاهد اول فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عنتيل التجمع الشاب المصري الوسيم الذي شغل الرأي العام المصري، بعد إنكشاف أمره وعلاقاته المتعددة مع كمية كبيرة من الفتيات و السيدات. بل جمع سيدة متزوجة مع ابنتها في علاقة جنسية محرمة، ويصور جميع علاقاته الحميمية. لتبدأ رحلة من الإبتزاز التي لا تنتهي.

فتاة مصرية من الطبقة الغنية هي من كشفت تفاصيل علاقاته بعدما وقعت هي بحبه وسلمت نفسها له بسهولة كما تقول.

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. مارس الجنس مع الفتاة وأمها.. تفاصيل جديدة وصادمة عن "عنتل التجمع" الذي سلب عقول الفتيات بوسامته الشديدة.. زوجة هذا الشخص المشهور لم تستطع مقاومة جمالة فسلمت له نفسها.. شاهد اول فيديو

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لتجد غت طريق الصدفة إنه قام بتصوير العلاقة الحميمة. ووجدت صور أخرى في هاتفة لشخصيات معروفة وفتيات بعدد شعر رأسها كما قالت.

و كشف مصدر أمني. أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، لم تتلق حتى الآن أي بلاغات رسمية في القضية المعروفة إعلاميا باسم «عنتيل التجمع». التي اتهمت فيها فتاة رجل تعرفت عليه داخل إحدى صالات الجيم بمنطقة التجمع الخامس، بالاعتداء جنسيًا عليها.

وقال المصدر، إن الأجهزة المختصة بالوزارة تفحص ما ورد في مبادرة «أنتي الأهم» من شكوى عدد من الفتيات أكدن تعرضهن لاعتداء جنسي من المتهم، مؤكدا أنه سيتم ملاحقته مع استدعاء المجني عليها التي أعلنت عن الواقعة.

و كانت مبادرة «أنتي الأهم» قد فجرت القضية في بيان لها. وقالت إن فتاة تم استغلالها جنسيا وماديا، من قبل أحد الأشخاص المترددين على إحدى صالات الجيم في منطقة التجمع الخامس.

وقالت الفتاة في رسالتها للمبادرة: «لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ عدة أشهر.. تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شاب جذاب ولديه حضور طاغي استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده».

وأضافت: «تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر.. وجدته حنونا وكريما.. وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها.. سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية لا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية..

أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق.. لأكتشف بعد ما بحثت في تليفونه على أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة».

وتابعت: «قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير. واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له..

بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة..

ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله.. وعندما واجهته قام بضربي وابتزازاي ولكني قررت أن آخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي خدعهن واستغلهن، وسوف اقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه..

وأضافت في مفاجأة صادمة: ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثاتها معه.. وأطلب من (أنتي الأهم) أن تقدم لي الدعم وان تقف بجانبي في قضيتي».