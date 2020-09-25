شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحرش جماعي في السعودية اثناء الاحتفال باليوم الوطني .. هذة الفتاة الجميلة ارتدت ملابس فاضحة وفاتنة في كورنيش جدة وأثارت جنون الشباب فحدث لها مالم يكن بالحسبان.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تجمهر مجموعة من الشباب حول فتاة أجنبية، وأوضحوا أن المقطع صُور في كورنيش جدة أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

واستهجن رواد منصات التواصل، سلوك بعض الشباب الذين ظهروا وهم يتحرشون بالفتاة لفظيًا ويتجمهرون حولها في سلوك غريب عن المجتمع السعودي، مطالبين الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

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ويظهر مقطع الفيديو عشرات الشباب الذين تجمهروا حول فتاة أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على كورنيش جدة في إحدى الفعاليات، ويقوم عدد من الشبان بملاحقتها والتحرش بها لفظيا بينما تُحاول السير قدما للتخلص من هذه الورطة.

واستنكر المغردون هذا السلوك الذي يتنافى مع الآداب العامة، بينما شبههم آخرون بالرجال الذين لم يروا أنثى في حياتهم، مُطالبين السلطات بوضع حد لهذه التصرفات ومُحاسبتهم.

وجاء في التعليقات: "اش قلة الادب ذي والقرف كان الواحد ما قد شاف انثى في حياته وهي امه واخته في الاخير شي يقهر".

وعلق حساب آخر: "بإذن الله نسمع الخبر التالي، امير مكة يوجه بالقبض على مجموعة شباب تحرشوا بمقيمة، اعتقد كورنيش جدة فيه كاميرات يقدرون يصيدوهم واحد واحد".

وكتبت إحدى المغردات: "سخافه وصغر العقل طيب وركضت وراها شصار بعدين؟ مافي عزة نفس؟ مافي كرامة؟؟؟ تركض زي البهيمة الي لقت علف؟ قسم بالله تفشلون مره".

وعلق أحد المغردين: "الممشى الي في الكورنيش هذا اسوأ شي صار في جدة .. نصيحة لأي شخص جاي يتمشى في جدة اذا ودك تجيها بعد عنه في الليل كله ناس جايين يشبكون ويسوون فوضى .. حلاته من الصبح للعصرية وبالكثير المغرب بعدها تجي فئة تشوهه وتكرهك في البحر بكبره".

وانطلقت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء تحت شعار “همة حتى القمة”، واعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسة والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع، تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه عددا من الفعاليات التى تشارك بها بمناسبة اليوم الوطنى السعودي الـ 90، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق.