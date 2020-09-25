شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "رانيا يوسف" تودع الصيف بصور ساخنة وتستعرض مناطقها الحساسة بطريقةً فاضحة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" .

ظهرت رانيا يوسف بفستان أحمر ونظارة شمسية وشعرها منسدلا على كتفيها ، واختار المصمم خلفية الصورة ، منظر من البحر وفوقه السحاب تتماوج.

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وتعمدت الفنانة المصرية، كعادتها إثارة الجدل حول ظهورها، من خلال إستعراضها اردافها بوضع ساق فوق الأخرى وجعل واجهة عين الكاميرا باتجاه الأرداف.

وعلقت رانيا يوسف على اطلالتها بالقول : "أخر أيام الصيفية".

الجمهور المتابع للفنانة على موقع إنستغرام، شارك الكثير منه في تعليقات على هذه الإطلالة ، ودخلوا في جدل ، فمنهم من أشاد بظهورها الجديد ومنهم من تغزل بها، وآخرون دعوها إلى ارتداء الملابس بقولهم "استري نفسك بقى الشتاء دخل" ، "يعني انت بتقولي لا للتحرش وصورك بتخلي الأعمى يتحرش بك" ، " طيب خوفو على الشباب ".

وجاءت عودة الفنانة المصرية لإثارة الجدل مجدداً، عبر التعري واستعراض جسدها، للفت الانتباه وجذب المتابعين، بعد أيام قليلة من ظهورها في مقطع فيديو بملابس وصفها البعض بالفاضحة .

وظهرت يوسف، في اطلالتها عبر مقطع فيديو، الذي شاركت به متابعيها عبر إنستغرام، وهي واقفة على مصعد كهربائي، بملابس ضيقة تكشف تفاصيل جسدها بوضوح، في مشهد بدا وكأن هناك رغبة لديها لإثارة الجمهور حولها .

وتفاعل مغردون مع مقطع الفيديو ، مطلقين ردوداً بدت قاسية نوعاً ما بحق الفنانة المصرية، ونصحوها بأن تحترم عمرها ، وتكف عن مثل هذه الاستعراضات التي لا تزيد من رصيدها أي شيء لدى المتابعين.

وفيما علق أحد المغردين قائلاً : “معلومة من علم النفس ان معظم الستات بعد سن الاربعين والخمسين الذين يظهرون انوثتهم بالشكل الزيادة ده بيبقوا عندهم احساس بالنقص وبيحبوا الشباب يتغزلوا فيهم لاحساسهم انهم شباب واضح انك عديتي المرحله ديه صح”، كتب مغرد آخر معلقاً :"ليست هذه المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي تقوم فيها رانيا يوسف بمثل هذه المشاهد كي تجذب اهتمام الجمهور".

متابعون كثر -أيضًا- دخلوا في موجة جدل ، فمنهم من أشاد بإطلالة الفنانة رانيا يوسف، ومن من انتقدها ، وآخرون تغزلوا بها وكتبوا تعليقات تتضمن إيحاءات جنسية.

وشهدت مواقع التواصل في أوقات سابقة وفي مرات عديدة، حالات من الجدل تسببت بها الفنانة رانيا يوسف، بسبب ملابسها الفاضحة، والتي كانت تكشف عن معظم أجزاءً جسدها.

يذكر أن اخر عمل لها ، هو تأديتها دور راقصة ترتبط بعلاقة مع "فتحي ابليس" وذلك خلال عرض الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس ، في اغسطس الماضي.

وتوقفت رانيا يوسف عند بدايات شخصية حنية كراقصة وارتباطها بفتحي إبليس، موضحة في تصريحات صحفية : "نعود بالزمن عشرين عامًا في الموسم الثاني، ونتعرف إلى خلفية كل شخصية وكيفية لقاء حنية بكل منهم".

وتؤكد الفنانة يوسف أن "هذا الموسم مليء بالأسرار والألغاز، كعادة الكاتب محمد أمين راضي في نصوصه الدرامية الذي قدمت معه أعمالًا عدة فيها التشويق والغموض والجرأة فضلًا عن كونها بعيدة عن الأسلوب التقليدي، فضلًا عن أن شخصياته تتمتع بكونها مختلفة وجذابة للمشاهد، ومعروفٌ عنه تميزه بالحوارات.. والأهم بالنسبة لي أنني أرتاح في تمثيل كتاباته الدرامية".

وفيما تشير رانيا يوسف إلى أنها تقف أمام كاميرا المخرج أحمد خالد موسى لأول مرة في التلفزيون، تعرب عن أملها وتوقعها في آن معًا بـ"أن يجد الموسم الثاني صدى موازيًا لما حققة الأول، بل ويتفوق عليه أيضًا".

وعرض المسلسل على منصة شاهد بشكل حصري، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

وتنشغل هذه الايام بتصوير الجزء الجديد من مسلسل "الأنسة فرح" بمشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وعدد من الوجوه الشابة، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane the virgin وحقّق موسمه الأوّل الذي عرض على منصة شاهد وقناة MBC4 نجاحاً كبيراً، وسيعود بموسم جديد في شهر نوفمبر القادم.