شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن المفاجأة التي تضمنتها رسالة "رغد صدام حسين" الموجهة للسعودية في يومها الوطني.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجهت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة تهنئة للشعب السعودي بمناسبة الذكرى ال90 لليوم الوطني للمملكة. وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في تويتر: " كل عام والسعودية وشعب السعودية بخير وعز من الله سبحانه " ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . تحرش جماعي في السعودية اثناء الاحتفال باليوم الوطني .. هذة الفتاة الجميلة ارتدت ملابس فاضحة وفاتنة في كورنيش جدة وأثارت جنون الشباب فحدث لها مالم يكن بالحسبان.. شاهد . علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد . قناة MBC تبث حلقة صادمة لفتاة جميلة خانت زوجها مع طفل عمره 14عام.. شاهد كيف عاقبها الزوج على الهواء مباشرة وامام ملايين المشاهدين.. "فيديو" . "رانيا يوسف" تودع الصيف بصور ساخنة وتستعرض مناطقها الحساسة بطريقةً فاضحة.. شاهد . رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور) Advertisements . السعودية : إنتشار فيديو فاضح لـ "سعود القحطاني" وهو يخلع ملابسه لفتاة سعودية على الكام.. شاهد كيف كانت ردة فعلها مفاجئة عندما انزل "سرواله" !؟ . من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد . الكشف عن المفاجأة التي تضمنتها رسالة "رغد صدام حسين" الموجهة للسعودية في يومها الوطني.. شاهد . السعودية: شاهد ماهي الرسالة الخفية التي وجهها الملك سلمان للشعب السعودي في ذكرى اليوم الوطني ولم ينتبه لها أحد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وعلق متابعون على التغريدة بقولهم انها كشفت المعدن الاصيل، والقيم والاخلاق التي تربت عليها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام بعيدها الوطني، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية. وشهد احتفال هذا العام 2020م اقامة عددا من الفعاليات الفنية والشعبية في الرياض وجدة وعدداً من المدن السعودية

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