شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال. . شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الانباء حول استضافة الفنانة المصرية علا غانم في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي. قناة على اليوتيوب، تحمل اسم "معلومة في كتاب"، نشرت مقطع فيديو، قالت خلاله ان رامز جلال استضاف فعله الفنانة علا غانم في برنامجه رامز مجنون رسمي، لكن الحلقة لم يتم اذاعتها بطلب من الفنانة علا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال. . شاهد . في أول ظهور لها: زوجة الفنان رامز جلال تذهل الجميع بجمالها الساحر وتقهر كل زوجات الفنانيين.. شاهدو الصور . السعودية : إنتشار فيديو فاضح لـ "سعود القحطاني" وهو يخلع ملابسه لفتاة سعودية على الكام.. شاهد كيف كانت ردة فعلها مفاجئة عندما انزل "سرواله" !؟ . صدمة تهز الوسط الفني.. أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة تظهر في بث مباشر وهي تغير ملابسها الداخلية.. انكشف المستور وبان.. شاهد . من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد Advertisements . معرض "جنسي" لعاريات ومنقبات في الكويت.. ماحدث فاجئ الجميع لكن النهاية كانت صادمة وغير متوقعة.. شاهد . رقصت مع إبنتها الكبرى بطريقة فاضحة وتعمدت إظهار ملابسها الداخلية وكشف المستور من جسدها : السعودية هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء بظهور جديد وصادم.. شاهد . بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه .. لن تصدقو كيف أصبح شكل نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو الصور . فضيحة صادمة في الجزء الرابع من مسلسل "أرطغرل" لم ينتبه لها أحد.. شاهد الفيديو • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وبحسب الفيديو فقد تعرضت الفنانة علا غانم لكسر في انفها اثناء سقوطها في بركة الماء، وهو الجزء الاخير من الحلقة، وحدث لها نزيف، وهو ما دفعها لرفع قضية على رامز جلال، والاعتراض على اذاعة حلقتها. شاهدو الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال. . شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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