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صنعاء - ياسمين الخيامي - تفاصيل خاصة وخرائط...كم تبعد قوات الحوثيين عن صافر ومعسكر التحالف وماصحة سيطرتهم على الخط الدولي الرابط مع السعودية

أعلنت عدد من وسائل الإعلام الموالية لجماعة الحوثيين،أن قوات صنعاء الموالية لجماعة الحوثيين تقدمت صوب معسكر الرويك التابع للتحالف شمالي مارب والقريب من صافر النفطية وسيطرت على منطقة الصبايغ مامكنها من السيطرة على خط صافر الأستراتيجي . وأغلق متحدث الجيش اليمني عبده مجلي هاتفه عقب أنباء عن تقدم قوات الحوثيين إلى صافر ومعسكر الرويك ،وبالرغم من وجود عدد كبير في دائرة التوجيه المعنوي لم يتم الرد على تلك الأنباء التي تشير إلى تقدم الحوثيين باتجاه صافر. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: كيف تكتشف أنه تم حظرك على واتساب.. خطوات تفصيلية تحذير هام.. هذا ما يحدث لجسمك عند احتباس البول ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين طفلة صغيرة تفضح والدتها الخائنة ، وهكذا كان رد فعل الزوج بعد اكتشاف الخيانة شاهد بالفيديو:.. المرأة المصرية المتهمة بالخيانة تظهر لأول مرة بعد القضية وترد على زوجها: “إنت فين.. بتبقى تحت السرير”! تحذير هام وخطير من جوجل .. احذف هذه التطبيقات فوراً من هاتفك الأندرويد لهذه الأسباب العنب فاكهة لذيذة ومفيدة..ولكن لا تتناولها في هذه الحالة لأنها تتحول الى سم قاتل رئيس المخابرات السعودية يوضح موقف المملكة من التطبيع الاماراتي - البحريني ويكشف شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل Advertisements نجل الداعية "سلمان العودة" يكشف ماذا فعلت السلطات السعودية بوالدهنجل الداعية "سلمان العودة" يكشف ماذا فعلت السلطات السعودية بوالده اذا وضعت الحناء في هذا المكان من جسمك فستحميك من 8 امراض بعد ان لعب الخمر برأسيهما..عربي ينحر اخوه بسكين المطبخ وداعا لملح الطعام في الطبخ..استخدم هذا البديل الطبيعي الصحي وشاهد النتائج بنفسك! دولة عربية كبرى تطلب مبلغ كبير مقابل التطبيع مع اسرائيل ( تعرف على حجم المبلغ الخرافي ) شابة تبلغ شقيها ماذا فعل بها خطيبها..والاخ ينتقم من الخطيب بشكل مخيف تناول هذه الخلطة السحرية على الريق للتخلص من 10 مشاكل صحية الزبيدي يطلق صفة جديدة على الرئيس هادي ويقدم لوفد المملكة هذا الطلب

ونفى مصدر قبلي سيطرة الحوثيون على الصبايغ ،موكداً أن خط صافر الدولي يعمل بشكل طبيعي والصبايغ تحت سيطرة الجيش الموالي للحكومة المعترف بها دولياً. وأعلن الجيش الموالي للحكومة أنه قد حقق تقدماٌ باسناد من رجال القبائل، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020م، واستعاد مواقع عسكرية استراتيجية بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربي، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن). وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على تبتي "الشائف والمهتدي" الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة

وكان الحوثيون قد حققوا الاختراق الأخطر في جبهة مأرب، بالاقتراب من حقول النفط بمنطقتي صافر وريدان، بعد سيطرتهم على منطقة العلم، التي تبعد عن مواقع الثروات نحو 25 كيلومتراً فقط. استغلت جماعة الحوثيين صراع الأجنحة داخل قبيلة مراد، وعملت على تغذية العداء ضد الحكومة الشرعية

ودفع الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، بقوة عسكرية ضاربة، استطاعت في وقت قياسي، إعادة الحوثيين إلى تخوم مناطق الجوف، بعد تحرير مناطق الصبايغ والشهلة، وصولاً إلى سلسلة جبال دحيظة، شرق منطقة بير المزاريق. وبعد تحرير تلك المناطق، تمكن الجيش اليمني من تأمين منابع النفط في مأرب بشكل تام، وكذلك الطريق الدولي الواصل بحضرموت خط العبر، والذي إذا وقع في أيدي الحوثيين، سيجعلهم يهددون مدينة المكلا، ومحافظة شبوة، جنوبي البلاد.

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