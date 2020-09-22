شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشهورة سعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة لم يسبقها إليها أحد.. مؤخرتها البارزة وبطنها المكشوفه تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أهدت الفاشينستا السعودية مودل روز، بلادها رقصة خاصة في يومها الوطني الـ90 والذي تبدأ فعالياته رسمياً غداً الأربعاء.

وظهرت مودل روز بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات”، وهي ترتدي بنطال الجيش، وتيشرت يكشف بطنها كاملاً كالعادة، وترقص على أغنية “سيفين ونخلة“، وركزت على هز أردافها كما في رقصاتها المُعتادة.

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وجاء في التعليقات على رقصتها ما نصه التالي: “بحياتي ماشفت لها مقطع وهي لابسه بلوزة تغطي البطن عبالها الانفتاح والحرية إن البطن طالع 24 ساعة”.

وطالبتها مُتابعة باسم الجوهرة ألا تنشر شيء بخصوص السعودية قائلة: “الله يفشلها تفشل ياربي ذي للحين ب 2010، تكفين وقفي تنزلين أي شي عن السعودية فشلتينا”.

وعلق آخر: “والله كانت احتفلت بيومها الوطني اللي هي تعرفه على انغام فيصل علوي الله يعز السعودية عن هالعينات”.

بينما أشار مُتابع إلى انسلاخها عن هويتها السعودية بتصرفاتها، وكتب: “هذي حتى زيارة لأهلها ما تجي مسويه فيها يعني تحب السعودية”، ووافقه الرأي آخر”:”لو تحبينها ماهربتي منها، روحي احتفلي مع الأمريكان”.



وأشعلت مودل روز في وقت سابق مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو رقص على أنغام أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي “بالبنط العريض”.

وظهرت مودل روز، وهي ترقص أمام مرآة على أنغام الأغنية يبنما تقوم بوضع الـ “ميكب آب” على وجهها.

وأثارت مودل روز، الجدل قبل أيام بفيديو خلال ممارستها التمارين الرياضية في أحد النوادي.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة كشفت عن بطنها، وتؤدي تمارين خاصة لعضلات المؤخرة كما قالت.

ونصحت مودل روز، بأداء ذلك التمرين 15 مرة.فيما وصف البعض التمرين بـ”الإباحي”.