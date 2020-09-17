شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالمايوه وحمالة الصدر : تسريب 4 صور فاضحة للفنانة هيفاء وهبي.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سربت حسابات على موقع انستغرام 4 صور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي شبه عارية، وظهرت في الصور بالمايوه وحمالة الصدر فقط.

ويأتي تداول تلك الصور، بعد ظهور “وهبي” بفيديو يجمعها مع معتصم النهار، وهما من يتهيأن لتبادل القبلات فيما بينهما، وذلك خلال تصوير احد المقاطع في مسلسل “أسود الفتح”، والذي عمل على تأليفه الفنان أمين جمال، والمخرج كريم العدل.

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ارفقت هيفاء الفيديو برسالة تحمل كلمات معاني الحب والغزل بالفنان السوري قائلة “قمرين دول ولا عينيك.. ممثل هادئ ومحترم ويليق فيك النجاح.. وسيم جداً”.

وتواجه اللبنانية هيفاء وهبي فضيحة كبيرة من العيار الثقيل إثر تداول صورة عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل للآداب.

وشن عدد حسابات لمتابعين على موقع انستغرام حملة جدل قوية جداً ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في تعليقاتها على احدى الصور التي تظهر من خلالها بملابس فاضحة، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلونها سريعاً.

تسائل المواطنين عن تفاصيل تلك الصور، وكيف تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وكيف وقعت بأيديهم .