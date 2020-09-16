شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الشابة السعودية رهف القنون ، الجمهور بنشر صورة أثارت ضجّة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل “الحمام” ظهرت فيها ببنطلون ضيق جدًا.

ونشرت القنون الصورة عبر تطبيق “سناب شات”، حيث كانت تقف أمام المرآة وظهرت وهي في “الحمام”، وركزّت فيها على بعض مفاتنها التي اتضحت بسبب ضيق ملابسها وكشفت تفاصيل جسدها.

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. من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد

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وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الصورة تاركين آلاف التعليقات عليها والتي ركزوا فيها على مهاجمة رهف القنون.

وركزت التعليقات على مفاتن رهف القنون، فانتقدها البعض وغازلها آخرون، واصفين إياها بالبطلة، إلا أن الكثيرين رفضوا ظهورها بطريقة كهذه.

ومما جاء في التعليقات: “معليش لازم تحطون قدام اسمها البطلة رهف”، و”البطله رهف لولاها ما إنلغى تصريح السفر عن المرأه السعودية”، و”مارسيلو يبدو حزينا بالحمامات”، و”هذي الحرية اللي قلبت الدنيا عشانها؟ الحرية حرية الفكر مو حرية التعري والرخص”، و”وش الانجازات الي سوتها يوم انها هربت؟ و”هذي الحريه اللي منحاشه عشانها كل يوم الفسويات يثبتون عهرهم اكثر واكثر”.

وقبل أيام قليلة عادت الشابة السعودية للتفاعل مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاع لأيام على إثر حديثها عن فتاة سعودية تُدعى “سارة” قتلت على يد زوجها بطلق ناري تاركة 4 أطفال وبدئها حملة لوقف قتل النساء، حيث بدأت في استكمال دعمها تمرد المرأة على أي موقف يحدث لها.



ونشرت رهف القنون عبر خاصية “الاستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام”، صورة لفتاة “عارية” تجلس داخل دائرة توحي بأن المرأة دائمًا ما تكون مكتملة النمو ولا تحتاج لأحد أن يكملها، حيث أشار محور الدائرة إلى أن المرأة على مدار شهور اكتمال نموها في بطن أمها تخرج مكتملة.

ودلّ تعليق رهف القنون حول الصورة باللغة الإنجليزية على هذا المعنى، حيث كتبت قائلة: “أنتي كاملة ولن تحتاجى أبدًا

إلى أي شخص يكملك وسوف تبقين دائمًا كاملة”.