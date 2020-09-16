شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "سروال" مذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد الفضيحة التي هزت الوسط الاعلامي ..فيد... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو جديداً للإعلامية السعودية لجين عمران أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين وظهرت فيه أثناء وجودها في أحد متاجر بيع الأدوات الرياضية.

وتم تسجيل المقطع أثناء تجرُبة لجين لإحدى وسائل شدّ عضلات الساعدين والذراعين. ورغم أنها أرشدت المتابعين إلى طريقة استخدامها للاستفادة من خصائصها، تحوّلت أنظار الكثير من هؤلاء إلى ملابسها، وتحديداً إلى سروالها الضيق.

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. "سروال" مذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد الفضيحة التي هزت الوسط الاعلامي ..فيديو

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ورأى البعض أن هذا اللباس يتخطّى الحدود ولا يليق بسنّها. ومماء جاء في التعليقات: "تحترم عمرها ع الأقل " و"زين طلعي البلوزه برا استر شوي". وفي المقابل دافع عنها آخرون، ومما كتبوا: "شفيكم تتمرن ما سوت شي غلط".

يُشار إلى أن لجين كانت قد تعرّضت لموقف حرج، وهو ما ظهر من خلال مقطع مصوّر لها مع ببغائها حيث توجّه إليها الطائر بكلمة نابية، مما دفعها إلى زجره لمنعه من تكرار ذلك. وأكد بعض المتابعين أن الببغاء تعلّم هذه الكلمة من أحد أفراد العائلة.