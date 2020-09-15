شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: ياسمين صبري تتسبب بخلاف بين زوجها أبو هشيمة والفنان عمرو دياب.. ماهي الأسباب الفاضحة التي قد تؤدي إلى الطلاق بينهما..شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد أن الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ تسببت بتدهور علاقة زوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، بالفنان المصري ​عمرو دياب​.

وكشفت تقارير صحافية أن ياسمين هي سبب تدهور هذه العلاقة، لأنها تتحدّث عن الممثلة المصرية دينا الشربيني، حبيبة عمرو بطريقة غير لائقة، وتؤكد عدم زواجهما رغم كل المعلومات التي تنفي ذلك.

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كما أن البطولة المطلقة في المسلسلات والمنافسة الشديدة بين دينا وياسمين، خلقت توتراً إضافياً، ما جعل عمرو وأحمد يبتعدان عن بعضهما، وتتراجع الصداقة بينهما.

وتربط عمرو وأحمد صداقة قوية، قبل إرتباط كل منهما، وكان أحمد يتواجد في كل حفلات عمرو، إلا أنه في الفترة الأخيرة برز إختفاء هذا التقارب بينهما.