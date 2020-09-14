شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن #المتحرش_القذر يشعل السعودية ..شباب مراهقين يختلون بفتاة في سيارتهم بأحد الشوارع .. وعندما مر بجوارهم مجموعة فتيات اخريات حدثت مفاجأة لم تكن تخطر على بآل أحد وكانت الفضيحة مزلزلة ..شاهد الفيديو والصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت السعودية حادثة تحرش صادمة شارك فيها اثنين من الشباب المراهقين وفتاة كانت برفقتهم .

واظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شابين برفقتهم فتاة ، ويتحرشون بفتيات يسرن في أحد شوارع المملكة .

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• #المتحرش_القذر يشعل السعودية ..شباب مراهقين يختلون بفتاة في سيارتهم بأحد الشوارع .. وعندما مر بجوارهم مجموعة فتيات اخريات حدثت مفاجأة لم تكن تخطر على بآل أحد وكانت الفضيحة مزلزلة ..شاهد الفيديو والصور

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المقطع الذي حظي بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي ، ظهر فيه احد الشباب المتحرشين وهو يطلق ألفاظًا “خادشة” على الفتيات المارات أمامه حين كان يغادر أحد المحلات بعد شراء أغراضه.

وقد ظهر الشاب المرافق له يضحك على حديثه، فيما تعلق الفتاة المتواجدة معهما في السيارة وتطلق الضحكات على لفظه الخادش للحياء أيضًا.

ودشّن مدونون في منصات التواصل الاجتماعي “هاشتاغ” يحمل اسم #المتحرش_القذر ليعبروا من خلاله عن اشمئزازهم من الأسلوب الذي تحدث به المتحرش الذي وصف من خلال المتابعين عبر الهاشتاغ بـ”القذر”.

يشار إلى أن ألسعودية تشهد بين الفينة والاخرى حوادث تحرش مماثلة ، لكن سرعان ما يتم التفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتتفاعل مع ذلك الجهات المختصة وتقوم بدورها في ضبط الجناة .