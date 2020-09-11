شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تفضح فنانة مصرية شهيرة وتنشر لها مقطع صادم اثناء مشاركتها في برنامج رامز جلال .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن تخيله .. والمفاجأة الاكبر لن تصدقو من تكون !!.شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعادت قناة MBC مصر نشر مقطع فيديو يتظمن اصعب اللحظات التي عاشتها فنانة مصرية في أحد مواسم برنامج المقالب الذي يقدمة الفنان رامز جلال.

وظهرت الفنانة الشعبية "امينة" في مقلب "رامز واكل الجو" وهي منهارة بشكل تام ، بعد تعطل الطائرة التي كانت على متنها بالجوا .

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شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• قناة MBC تفضح فنانة مصرية شهيرة وتنشر لها مقطع صادم اثناء مشاركتها في برنامج رامز جلال .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن تخيله .. والمفاجأة الاكبر لن تصدقو من تكون !!.شاهد

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ورردت الفنانة امينة طوال اللحظات العصبية الشهادتين ، وقامت باخذ شماغ أحد الذين كانو بجوارها وغطت به على رأسها استعدادا للموت .



وكانت قناة MBC قد بثت حلقات مقلب "رامز واكل الجو" خلال ايام شهر رمضان من العام 2015م

وكانت أمينة شاركت رامز جلال في مقلب "رامز واكل الجو" الذي عرض في رمضان 2015.

وفي العام 2018م اعترفت الفنانة أمينة بفبركة مقلب الفنان رامز جلال، مشيرة إلى إنها شاركت في أحد برنامجه ولم تخبر معدين البرنامج إنها حامل حتى لا يتم استبعادها وتخسر أجرها.

وحاولت المذيعة بسمة وهبة أن تضغط على أمينة لتعترف بشكل مباشر أن مقالب رامز جلال مفبركة، لتقول أمينة إنه بالفعل كذلك، وأن مشاركتها فيه مجرد "سبوبة".

وانتشرت مؤخرا عددا من الاخبار التي تتحدث عن فبركة مقالب رامز جلال ، وتؤكد انه يقوم بالاتفاق مع ضيوفة قبل الحلقات ويدفع لهم اجورا كبيرة مقابل الظهور في مقالبه .

وحقق مقلب "رامز مجنون رسمي" في الموسم الأخير 2020م نجاحا كبير وحصد اعلى نسبة مشاهدة خلال أيام شهر رمضان المبارك