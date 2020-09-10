شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة جنسية تهز السعودية : ممرض سعودي يتجاوز الخطوط الحمراء مع زميلته في مستشفى جدة .. ماقصة الملابس الداخلية التي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد الفيديو والصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الممرضين في جدة بالمملكة العربية السعودية والهدية التي قدمها إلى إحدى زميلاته في المستشفى.

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وبرز وسيم "ممرض يهدي فلبينيه كلوت" بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معيدين نشر مقطع الفيديو الذي يظهر الممرض وهو يقدم مجموعة من الملابس الداخلية للممرضة قائلا "هذا ليوم السبت وهذا للأحد وهذا للاثنين.."

إمارة مكة نشرت تغريدة على لسان وزارة الصحة السعودية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "إحالة ممارس صحي بإحدى المستشفيات الخاصة في جدة للجنة المختصة لإصدار العقوبة النظامية في حقه، لمخالفته أخلاقيات المهنة والآداب العامة".

وأثار مقطع الفيديو انتقادات بين نشطاء وصفوه بـ"المهين" وأنه يعتبر مسيئا للمهنة وللعاملين فيها في حين ذهب آخرون إلى إلقاء الضوء على ما وصفوه بـ"الاختلاط" بأماكن العمل، في حين ألقى نشطاء آخرون الضوء على الحريات والخصوصية.