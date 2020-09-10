شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "ابنة السفير" تخون زوجها مع بطل مسلسل "قيامة عثمان" بوراك أوزجيفيت.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في موقف أغضب زوجها مجددا، تغزلت النجمة التركية نسليهان أتاغول بطلة المسلسل التركي "ابنة السفير" ببطل بمسلسل “المؤسس عثمان” بوراك أوزجيفيت.

ونقلت وسائل إعلام تركية تصريحات نسليهان أتاغول، والتي أبدت إعجابها بمسلسل بوراك أوزجيفيت، ومضت تتغزل بموهبته.

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وقالت بحسب هذه الوسائل: “بوراك أعجبني جدًا بهذا العمل الجميل، يلعب دورًا تاريخيًا غير سهل، ويحقق نجاحًا كبيرًا، كل التهاني له”.

وتابعت: “كان لدي القليل من الوقت لأتابع المزيد من مسلسلات وأفلام الزملاء، وعمل بوراك لفتني ويناقش حقبة تاريخية تعني تاريخنا كلنا كأتراك”.

وأضافت: “يجيد زميلي لعب العديد من الأدوار التي لا تتشابه، انظروا مثلًا كيف يلعب الآن دوره وكيف لعب سابقًا دورًا مناقضً للشاب الرومانسي بعملنا”.

وكانت نسليهان أتاغول، قد خرجت عن صمتها وردت على الشائعات التي تداولها الجمهور وصحافيون زعموا وجود خلاف بينها وبين الفنان بوراك أوزجيفيت الذي قاسمها بطولة مسلسل “حب أعمى” قبل سنوات وحققا نحاجًا مدويًا في تركيا والوطن العربي.

وأكدت أتاغول أن العلاقة بينها وبين أوزجيفيت ممتازة، ولم تتأثر سلبًا بعد ارتباطها بالفنان قادير دوغلو، نافية أن يكونا قد اختلفا بسبب غيرة زوجها من بوراك كما تداول البعض.

وأوضحت بطلة مسلسل “ابنة السفير” أنها تجمعها علاقة صداقة قوية ببوراك ويحترمان بعضهما، غير أنهما لا يلتقيان كثيرًا، وهذا لا يعني أنهما مختلفان أو أنهما قد تعاركا لأحد الأسباب كما يُشاع.

وأكملت نسليهان أتاغول في تصريحات صحافية أنها وبوراك قدما معًا واحدًا من أجمل المسلسلات، كما أنهما شكلا ثنائيًا جميلاً أحبه الجمهور في تركيا والوطن العربي وعدد من الدول الأجنبية.

ولفتت إلى أن زوجها قادير دوغلوا وبوراك أوزجيفيت تجمعهما أيضًا علاقة صداقة واحترام متبادل، لذا فإنهما لا يعطيان الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر أي اهتمام، حتى لا يكبر حجمها.