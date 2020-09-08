شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر فجر اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على السوشال ميديا اخبارا تتحدث عن سقوط طائرة امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة في الساعات الاولى من فجر اليوم اثناء توجه إلى تركيا .

وزعمت تلك الاشاعة ان طائرة امير قطر تعرضت لخلل فني ، وفقد طاقمها القدرة على التحكم بها ، وتحطمت بعد اقل من ساعة على اقلاعها من الدوحة ، ونشر الناشطون صورا لطائرة قطرية تشتعل بالنيران وزعمو انها طائرة اميرة قطر بعد سقوطها .

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• عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر فجر اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

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هذة الاشاعة التي انتشرت فجر اليوم سرعان ما افتضحت واتضح انه لا أساس لها من الصحة ، وان امير قطر لم يغادر الدوحة ، وبعد تتبع مصدر الإشاعة اتضح انها من حسابات اماراتية ارادو من خلالها خلط الاوراق . كما اتضح ان الصورة المتداولة هي لطائرة قطرية فعلا اسقطها حلف الناتو في منتصف العام 2017م اثناء توجهها الى ليبيا حسب ما نشرته وسائل الاعلام في ذلك الوقت