شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ألسعودية رهف القنون تعاود الظهور وتتجاوز كل الخطوط الحمراء بصورها الفاضحة من الحمام ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الشابة السعودية رهف القنون ضجةً كبيرة بصورة نشرتها من الحمام، في أحدث ظهور مثير للجدل لها .

وبدت رهف القنون وهي تقف أمام المرآة وترتدي بنطلون ضيّق جداً أبرز مفاتنها وبين تفاصيل جسدها.

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وقبل يومين نشرت “رهف” صورة فتاة عارية تجلس داخل دائرة توحي ان المرأة دائما ما تكون مكتملة النمو ولا تحتاج لأحد أن يكملها.

وأشار محور الدائرة الى ان المرأة على مدار شهور اكتمال نموها في بطن امها تخرج مكتملة.

وارفقت رهف القنون الصورة بتعليق جاء فيه: انتِ كاملة ولن تحتاجي أبداً أي شخص يكملك وسوف تبقين دائما كاملة”.



وكانت رهف القنون نشرت مؤخراً صورة لفتاة عارية على ظهر نمر، وعلّق عليها: “أنا أحب.. أنا مقيدة.. أنا أتحمل”.

الجدير بالذكر أن رهف القنون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت مقابلة أهلها أو العودة معهم. ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين. قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.