شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في السعودية : ذهبو لدفن هذة المرأة فلم يستطيعو إنزال جثتها القبر .. وعندما كشف " إبنها " عن وجهها صرخ بأعلى صوته وتبرأ منها ..ما الذي حدث !؟ شاهد فيديو تقشعر منه الأبدان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسع بعد تداول فيديو يحتوي على قصة منسوبة لأشهر مغسل موتى في السعودية ، كشف خلالها عن حادثة غريبة لإمرأة سعودية رفضت دخول القبر والعياذ بالله .

وتقول القصة على لسان الشيخ الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، انه في أحد الايام تم احضار جثمان إمراة على دينة مخصصة لنقل الخضار ، حيث وضع الجثمان على اسفنج ، ولكن مع وعورة الطريق خرج الاسفنج من تحت الجثمان وبقيت الجثة على صاج الدينة .

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وعند وصولهم الى المقبرة قامت النساء بانزال جثمان المرأة وتجهيزها ، وكان الامر طبيعيا ، واثناء تجهيز المرأة خرجت إحدى المغسلات من جوار الباب وقالت اين ابناء هذة المرأة واخوانها ، من يريد ان يتسامح منها فليدخل قبل تكفينها ، فدخل الاخوان والابناء ، وبعد ان تم تكفينها حملوها واخرجوها من المغسلة متوجهين نحو المسجد للصلاة عليها ، وكان كل شيء مازال طبيعيا .

وبعد ان تم الصلاة على المرأة اخذوها إلى المقبرة ونزل ولدها واخوانها الى القبر ، فحاول الشيخ ومن هم حوله بانزال الجثة الى القبر لكنهم لم يستطيعو تحريكها من مكانها .

لمعرفة بقية تفاصيل القصة المؤثرة شاهد هذا الفيديو :



