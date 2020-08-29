 بسبب هذة الفضيحة الاخلاقية : السعودية تلقي القبض على فنانة عربية شهيرة ..شاهد الفيديو

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ليلى إسكندر مغنية وممثلة لبنانية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فى المملكة العربية السعودية، بعد أن ظهرت في فيديو يخالف الذوق العام، عبر حسابها بموقع سناب شات.

يُظهر الفيديو ليلى إسكندر أثناء سيرها في شوارع السعودية بملابس ضيقة وترقص أمام الجميع على نغمات أغنية وليد توفيق، ما أثار حالة من الغضب على منصات التواصل، دفعت البعض للمطالبة بضرورة القبض عليها من الأجهزة الأمنية وتقديمها للنيابة العامة للتحقيق معها بشكل عاجل، لحماية الذوق العام والعادات والتقاليد فى المجتمع السعودي.

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تساءل نشطاء: "أين النيابة العامة عن هذه الناس التي لا تخاف الله وتعليمات الحكومة"، مشيرين إلى أنه من الضروري ترحيل ليلى إسكندر ومعاقبتها حتى تحترم العادات والتقاليد للمجتمع السعودي".

وتابع مغردون: "على ليلى إسكندر احترام العادات والتقاليد

في المجتمع السعودي قبل كل شيء، مشيرًا إلى أنه ينتظر إلقاء القبض عليها خلال الساعات الماضية؛ بسبب الصورة التي ظهرت فيها".

وأكد البعض الآخر، أن ما يحدث من اللبنانية ليلى إسكندر مخالفات بالحملة لقانون الذوق العام ونظام الجرائم المعلوماتية، لافتين إلى أن الجميع فى انتظار قرار صارم يمنع مثل الأفعال التى تحض على الرذيلة فى المجتمع، قائلين: "الدول العربية تستطيع منافسة الدول المتقدمة من دون هؤلاء الأشخاص الذين يتجاهلون الدين والقانون والذوق العام".

وتطرق مغردون، ليلى إسكندر تخالف الذوق العام، قائلًا إنه من المنظور الليبرالي والنسوي، هي حرة ولا حق لأحد منعها، أو التعدي على حريتها وتقييدها في جميع اختياراتها الشخصية.

نشأة ليلي إسكندر:

ولدت ليلى إسكندر في بلدة القبيات قضاء الشمال في لبنان، أبوها اللواء لويس يوسف إسكندر وأمها هي المحامية سامية الشيخ جوزيف الخوري.

دراستها:

أتمّت ليلى دراساتها العليا في مجال التسويق والإعلان في الجامعة اللبنانية، وحازت على شهادة في التمثيل والإخراج المسرحي.

مشوارها الفني:

بدأت مشوارها الفني في السادسة عشرة من العمر، حيث نالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربيه اللبنانية عن فئة "الطرب العربي" في برنامج "ستوديو الفن"، في عام 2004، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي في دورته الأولى في الشرق الأوسط.

وفي العام التالي أدت دور البطولة كممثلة ومغنية في مسرحية "إنسان" للأمم المتحدة الأمريكية وشاركت الفنان الكويتي نبيل شعيل بدويتو "لبنان" في حرب تموز 2006، تم اختيار ليلى إسكندر من منظمة الأمم المتحدة لدعم حملة توعية لفيروس نقص المناعة في عام 2006.