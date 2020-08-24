شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشهورة سعودية تنشر صور عارية وهي مع عشيقها السابق .. هكذا ظهرت علامات "التقبيل" على جسدها بصورة فاضحة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت السعودية العنود العيسى، متابعيها بظهورها في صورة جريئة جداً، أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته.

وظهرت العنود العيسى في صورة عارية الصدر، تستعرض بكل جرأة العلامات والبٌقع التي طبعها حبيبها على رقبتها في إشارة إلى حميمية العلاقة ووصولها إلى مراحل مُتقدمة، دون رابط شرعي بينهما

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• مشهورة سعودية تنشر صور عارية وهي مع عشيقها السابق .. هكذا ظهرت علامات "التقبيل" على جسدها بصورة فاضحة ..شاهد

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كما نشرت العنود العيسى سلسلة صور لها تكشف فيها صدرها بشكل فاضح جداً، مرتدية هوت شورت.

وأثارت صورة العنود العيسى موجة غضب بين المتابعين كونها سعودية، وتخطت حدودها في الجرأة، متبرأين من انتمائها للمملكة.