شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حاولت تغطية مناطقها الحساسة بقطعتين فقط .. السعودية " أمل الشهراني " تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتظهر عارية على الشاطئ ..كشفت جميع تفاصيل جسمها وأرهقت المتابعين بصدرها المثير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمت الفتاة السعودية أمل الشهراني نجمة سناب شات ، الجمهور والمتابعين بسبب نشرها صورة جديدة تستعرض فيها إطلالتها وهي على البحر بارتدائها اللباس البكيني.

وبذلك تعرضت أمل الشهراني نجمة سناب شات موجة جدل عارمة على منصات التواصل الاجتماعي.

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وعبّر العديد من متابعيها عن تخطيها الحدود الخطوط الحمراء.

وجاء ظهور أمل الشهراني من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع إنستغرام.

واتضح من خلال تعليقها عليها أنها مستمتعة جداً بأشعة الشمس أثناء تواجدها على البحر خلال عطلتها الصيفية.

كما وجاء ارتدائها ملابس البكيني من قطعتين الذي أظهر تفاصيل جسمها بشكل كامل.

وفي وقت سابق قالت الشهراني خلال في مقابلة لها بأن المجتمع الخليجي يعشق جرأتها وما تفعله من جدل بإطلالاتها حيث جاءت هذه التعليقات لتعكس ما قالته.

والطبع الغالب تعليقات المتابعين هو طابع الانتقاد والهجوم.

حيث علقّت أمل الشهراني على صورتها بالبكيني قائلًة:

“أن أشعة الشمس هي من أفضل الادوية”

بينما لاحقها المتابعون التعليقات الكثيرة مؤكدين أنه يجب أن لا تظهر أمامهم بأنها من اشرف الناس ومن ثم ترتدي هذه الملابس الفاضحة وتقوم بنشرها على السوشيال ميديا معتبرين أن هذه الملابس هي التي تناسب البحر.