شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون خجل .. السعودية أمل الشهراني ترفع ارجلها وتسأل : "لماذا الرجل يحب هذي المنطقة " ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الناشطة السعودية المثيرة للجدل أمل الشهراني ، وما اكثرهن هذه الأيام ، وبلا خجل بثت فيديو تثقيفي للبنات، عن المكان المفضل للرجل، وكانت تتكلم بغض ومستغربة لماذا يحب الرجل هذا المكان، ولا يحب عقل المرأة.

وظهرت الناشطة السعودية أمل الشهراني، بفيديو لسعه الدبور، وهي ترتدي قميصاً فقط دون بنطلون، وبدأت تشرح على جسدها بإيحاءات غريبة، وكشفت أجزاءً حساسة من جسدها، وقالت:

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“الرجال يريدون الركبة أن تكون لوناً واحداً، ويحكمون على المجتمع فقط من هذا الجزء، وأنا لا أراه سوى مفصل للساق، أنا أتواصل معك بقلبي وعقلي، ركبتي مجرد ركبة أمشي فيها”.

وتابعت أمل وهي تتحسس جسدها: “الذي يحبك والذي يريدك والذي سيوظفك أو يتزوجك، بركبتك أو بدونها، سيقبل بك”.

وكشفت أمل عيوب جسدها علناً، وقالت في حديثها إلى الفتيات: “أسوي رياضة عشان أنشط الدورة الدموية وقلبي وعقلي يكونون بخير، لكن الرياضة لا تقوم بشد السيلوليت، أنا أنثى لدي هرمونات، أنا أم جبت من هذا البطن الجميل ثلاثة أطفال، فلدي كرش، ولدي زنود لأنني أريد أن يجد أولادي لحماً ينامون عليه، لدي حساسية وجسدي عليه الكثير من البقع وسأقوم بتصويرها لكم، جميع هذه مميزات”.

وسخر الجمهور من أمل، ونوهوا لها بأنهم يعرفون أن ما فعلته لم يكن من باب النصيحة، بل لاستعراض جسدها فقط.