شكرا لبحثكم عن خبر في ظروف غامضة.. العثور على طفلة مشنوقة في مدينة جبلة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عثر يوم أمس على طفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات، متوفية بمدينة جبلة، غرب مدينة إب.

وقالت مصادر محلية، إن طفلة تدعى “أشجان نبيل عبدالله البخيتي” وجدت متوفية بعد أن تم شنقها داخل منزلهم في منطقة وراف بمديرية جبلة.

وأضافت المصادر إن الجريمة وقعت عندما خرجت والدتها إلى منزل أبو زوجها وتركت البيت مفتوح والطفلة أشجان بداخله، لتعود الأم لاحقاً وتجد طفلتها مشنوقة داخل البيت ، و تم اسعاف الطفله الى مستشفى الشام وحين وصلت كانت قد فارقت الحياه .

وطالب والد الطفلة المغترب في السعودية، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كافة النشطاء والحقوقيين والمواطنين التضامن معه، متهماً أطرافا بمحاولة تمييع القضية وتغيير أحداثها وإخراج المتهم من السجن، داعياً الجهات المختصة للإسراع في استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.

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وأشار والدها إلى أن الطفلة اشجان لم تتعرض للاغتصاب والتقرير الطبي يثبت ذلك وتم دفنها اكرما للجثة والتحقيق لا يزال جاري للقبض على الجاني وكشف تفاصيل القضية.

وعزا مراقبون تنامي انتشار الجرائم في محافظة إب بهذا الشكل المقزز لعدم وجود حسم في أغلب الجرائم والقضايا الجنائية والتهاون فيها مما عزز انتشارها على مستوى أوسع.

وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، انفلاتا أمنيا متصاعداً وتزايداً لجرائم الاغتصاب والقتل والنهب والسرقة في ظل عجز المليشيا والأجهزة الأمنية الموالية لها عن وضع حد لها.