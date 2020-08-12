شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي خطير زرعته إيران بقوة في اليمن والذي تحدث عن توزيع 50 زينبية على مقاتليهم للمتعة ( الاسم +صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي والمرجعية الحوثية ، شمس الدين شرف الدين مفتي ، الديار على صفحته في الفيس بوك منشور اكد فيه وصول 50 زينبية من مدينة ذمار الى مركز الحسين في صنعاء لتوزيعهن على مقاتليهم من أجل امتاعهم الامتاع الحسني . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed يذكر ان شمس الدين درس في قم ويسعى لنشر الفكر الرافضي في اليمن منه المتعه وافكار خطيرة على اليمنيين

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