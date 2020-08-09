شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مقابل 45 مليون دولار .. فنان شهير يوافق على ظهور زوجته الجميلة على الهواء بشكل فاضح وغير محترم ..لن تصدق من هو الفنان وكيف ظهرت زوجته ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت تقارير صحفية عن مبلغ مالي خيالي حصل عليه فنان شهير مقابل إظهار زوجته بشكل غير محترم على الهواء. وقالت تقارير صحفية إن ويل سميث حصل على مبلغ ضخم مقابل اعتراف زوجته جادا بينكيت بخيانته مع رجل آخر على الهواء في حلقة تلفزيونية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير غضب المتابعين .. ما فعلته اليوم في حديقة منزلها كان صادم ..شاهد • صدمة تجتاح الوسط الفني : فنانة عربية شهيرة تنشر صورتها عارية وتعلق " أنا أنثى نار " • الكشف عن السبب الصادم لطلاق الفنانة السعودية "بدور إبراهيم" بعد أسبوع واحد من تباهيها بأن مهرها مليون ريال ..والمفاجأة من هو الشخص الذي كان زوجها • الفنانة ياسمين صبري في ظهور صادم مع مدربها قبل زواجها من ابو هشيمة ..شاهد الصور Advertisements • الفنانة السورية "كندة حنا" التي لعبت دور "سارة" في مسلسل باب الحارة تصدم المتابعين بظهر فاضح من أحد الفنادق .. كشفت عن مفاتنها بطريقة مثيرة وتعمدت اظهار مناطقها الحساسة .. شاهد • تسريب فيديو صادم لنجمة مسلسل "أرطغرل" وهي ترقص بطريقة مثيرة في حفل زفافها على وقع أغنية عربية.. أردوغان أعطاها نصيحة وحبيب الملح منحها هدية ..شاهد • الكشف عن مفاجأة تم العثور عليها في قبر الفنانة رجاء الجداوي بعد دفنها ..شاهد الفيديو • من هي الفنانة المحجبة التي اشعلت مسرح " ذا فويس " بجمالها وقوة صوتها .. ظهرت كحورية الجنة ولم يستطع الفنان محمد حماقي تمالك نفسه امام جمالها فحدث ما لا يمكن توقعه ..شاهد الفيديو • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وحصل سميث على مبلغ يصل إلى 45 مليون دولار نظير هذه الدقائق التي سمع فيها اعتراف زوجته. وقرر سميث التسامح مع زوجته واصطحابها في رحلة إلى جزر الباهاما. المصدر/ وكالات

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كانت هذه تفاصيل خبر مقابل 45 مليون دولار .. فنان شهير يوافق على ظهور زوجته الجميلة على الهواء بشكل فاضح وغير محترم ..لن تصدق من هو الفنان وكيف ظهرت زوجته ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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