شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة تجتاح الوسط الفني : فنانة عربية شهيرة تنشر صورتها عارية وتعلق " أنا أنثى نار " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في صدمة جديدة أحدثتها الفنانة اللبنانية رولا يموت أخت الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، نشرت صورة شبه عارية بالبكيني وصورة أخرى بملابس مثيرة، مشيرة إلى أنها مقل “البونبوني”.

وظهرت رولا يموت المثيرة للجدل بسبب جرأتها، في الصورة الاولى وهي تخلع البكيني والثانية وهي واقفة وتمسك عصا للجلد وعلقت كاتبة : ” اسجدوا لعشيقتكم ” وأضافت : “أنا أنثى أنا نار ..بونبوني تتلحس ليل ونهار”.

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وكانت رولا قد اثارت الجدل قبل ايام بنشرها فيديوعلى صفحتها الخاصة ظهر فيه رجل مجهول وهو يفتح قارورة شامبانيا ويرشها على مؤخرتها وهما في الجاكوزي، في حين كانت تتمايل بطريقة مثيرة، الأمر الذي جعل الجميع يصفها بأنها فنانة إباحية وتتعمد لفت الأنظار باستعراض جسدها وإظهار مفاتنها.

نعتذر عن نشر الصور لفظاعتها

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المصدر/ وكالات