شكرا لبحثكم عن خبر السطو على أحد اكبر محلات صياغة وبيع الذهب في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض احد اكبر محلات صياغة وبيع الذهب لعملية سطو مسلح اليوم الخميس يقع وسط سوق النساء بالقطن بوادي حضرموت وهاجم اكثر من شخصين ملثمين بالاسلحة النارية محل الصياغة الذهبية التابع للتاجر حسان وتحت التهديد نهبوا اكثر من عشرة كيلو جرام من الذهب. Advertisements واظهرت كاميرا المراقبة للمحل الامنية وجوههم. وناشد صاحب المحل عبر شبكة التواصل من يعرف عنهم اية معلومات عن من أظهرتهم كاميرا المراقبة. ونرجوا التواصل على الأرقام التالية/ 774284791 او ‏‪713 913 228‬‏

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