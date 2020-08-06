شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن على قناة MBC ..متسابقة محجبة تشارك في برنامج "ذا فويس" وتذهل لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..ظهرت كأنها حورية من الجنة والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امام جمالها فحدث المفاجأة على المسرح ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت متسابقة مصرية محجبة ، مسرح ذا فويس ، في موسمه الخامس الذي تبثه قناة MBC .

وظهرت المتسابقة المصرية التي تدعى رابعة وهي ترتدي الحجاب ، وقامت باداء اغنية "حلم" بطريقة مذهلة فاجئت لجنة التحكيم وجعلتهم يلفون مقاعدهم الاربعة نحوها ويتنافسون عليها .

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• على قناة MBC ..متسابقة محجبة تشارك في برنامج "ذا فويس" وتذهل لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..ظهرت كأنها حورية من الجنة والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امام جمالها فحدث المفاجأة على المسرح ..شاهد الفيديو

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وقالت رابعة انها كانت تمارس الغناء منذ الطفولة لكنها انقطعت عنه لاسباب خاصة ، وعادت لتحقق حلمها عن طريق برنامج ذا فويس .



وكانت قناة MBC قد اعطت اشارة تصوير الموسم السادس من ذا فويس في 25 مايو 2020م ، في مؤتمر صحافي قبيل تصويره أعلنت فيه عن مدربيه الجدد حيث شهد هذا الموسم شبه الزلزال حيث تغير أغلب مدربيه ولم يبقى سوى محمد حماقي و احلام الشماسي وانظم إليه كل من راغب علامة وسميرة سعيد الا أن mbc صدمت الجماهير العربية بخبر إستبعاد أحلام وتعويضها بنوال بعد أن قامت بتصوير كل الحلقات المسجلة والبرومو وقبيل عرض البرنامج بأقل من شهر. وبعد فترة من التأجيلات قررت mbc إعادة الملكة للبرنامج لعدة اعتبارات أهمها ضرورة الحلقات التلقائية و الفائز بالطبعة السادس من ذا فويس بالنسخة العربية هو من لبنان الجنسية بعد تحصلها على أعلى نسبة تصويت وكما عرفت مهدي خلال البرنامج بخامة صوتها النادرة، بالحصان الرابح.

كما شهد تغيير كلي في مقدميه ليتولى تقديمه كل من نادرين فرج مقدمة فقرة ارابز غوت تالنت إكسترا في الموسمين 3 و4 ياسر السقاف .