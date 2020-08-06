شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة عربية شهيرة تنشر صورها عارية في سيارة "لامبورغيني" ..استعرضت مؤخرتها بطريقة صادمة ودخلت عالم الاباحية ..شاهد الفيديو والصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت الفنانة الاستعراضية اللبنانية قمر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام بعد مشاركتها للجمهور عدة صور بمؤخرة عارية عل متن احدى اليخوت من زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية

وظهرت قمر للجمهور بعدة صور ترتدي مايوه فاضح بعدة ألوان ووصف الجمهور اطاللتها بالفاضحة بسبب ظهورها العاري

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• فتيات سعوديات بعمر الزهور ذهبن لإجراء فحوصات في أحد المراكز الصحية .. لم يستطع الطبيب تمالك نفسه امام جمالهن فأرتكب فضيحة صادمة لم تشهد السعودية مثلها من قبل ..شاهد

• السعودية الهاربة " رهف القنون " تستفز اهلها والمجتمع السعودي من جديد ..ظهرت شبه عارية في احد الاسواق وعلقت : "انا استحق العالم" ..شاهد الصور

• فنانة عربية شهيرة تنشر صورها عارية في سيارة "لامبورغيني" ..استعرضت مؤخرتها بطريقة صادمة ودخلت عالم الاباحية ..شاهد الفيديو والصور

• تحققت معظم تنبؤاته .. المنجم الشهير "ميشيل حايك" تحدث عن انفجار بيروت قبل ثمانية أشهر ..ووصف ما سيحدث بدقة عالية .. شاهد المفاجأة الاخرى التي كشف عنها .."فيديو"

• بالفيديو : مذيع شهير كان يقوم ببث مباشر من داخل منزله فخرجت زوجته من الحمام عارية كما خلقها الله .. والمفاجأة كيف تصرف وكيف كانت ردت فعله ..شاهد

• في أول ظهور لها .. إبنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تذهل الجميع بجمالها الشديد ..كأنها حورية تمشي على الأرض ..شاهد

• السعودية : ممثل شهير يهدي فتاة سعودية سيارة فاخرة .. لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فحقق لها اول احلامها بطريقة خيالية ..شاهد الفيديو

• السعودية : فتاة مراهقة تستغل طفل لاشباع رغبتها الجنسية ..وحين انتهت طلبت منه طلب غريب وصادم ..شاهد فيديو #المتحرشه_بالطفل

Advertisements

• شمس الكويتية تصدم الجميع : لبنان يعاني من زنا المحارم!

• الفنانة الكويتية نورة العميري في ظهور جديد وفاضح .. ارتدت ملابس صادمة واتهمت فنان سعودي شهير بالتحرش بها ..شاهد

• شاهد كيف عاقبت السعودية الشاب الذي تشبه بالنساء ونشر مقاطع فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي ..صور

• أربع فتيات سعوديات يتزوجن سائقهن الخاص ويخصصن له راتب شهري ..وعند سؤالهم عن السبب كانت اجابتهم صادمة وغير متوقعة ..شاهد

• هل تذكرون نجمة فيديوهات خالد يوسف الاباحية الفنانة رانيا يوسف .. شاهدو فضيحتها الجديدة من داخل حوض السباحة .."صور"

• هذة الفتاة شربت "الكركم" لمدة أسبوع ..لن تصدقو ما حدث لجسمها !!

• الفنان المصري أحمد الفيشاوي يُهدي متابعيه صورة فاضحة لزوجته بمناسبة عيد الأضحى ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وعلقت قـمر على صورها من مدينة ميامي الساحلية الأمريكية بقولها:



وانهالت التعليقات على صور قمر الفاضحة واتهمها الجمهور بتعمد التعري ونشر صورها الفاضحة بقصد الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينا أثنى قسم من جمهورها على اطلالتها التي وصفوها بالجريئة

وعادت قـمر لتثير الجدل من جديد بظهورها بفستان أسود قصير كشف الكثير من مفاتنها ضمن سيارة لامبورغيني الشهيرة بلونها الأصفر على أنغام احدى الأغتني الأجنبية واستفسر الجمهور عن تكلفة سفر قمر الى الولايات المتحدة وقدرتها على تحمل عبء وتكاليف السفر الباهظة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح بلدها لبنان

واتهم الجمهور قـمر اللبنانية بالعمل بالدعارة بشكل فاضح بسبب قلة أعمالها الغنائية وغيابها عن الساحة الفنية بعد تساؤلهم عن المسؤول عن تكاليف معيشتها وسفرها وظهورها البذخ عبر حساباتها في السوشيال ميديا

والجدير بالذكر ان آخر أعمال افنانة اللبنانية المثيرة للجدل قمر كان ظهورها في فيلم حملة فرعون

ويشار الى ان قمر تنتهز أي فرصة لمهاجمة الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري وزميلتها شيراز حيث اتهمت الأولى باصابتها بمرض الايدز وفضحت شيراز بقيامها بعملية تحويل جنس من ذكر الى أنثى عبر حساباتها الشخصية في انستغرام