شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة فنانة يمنية شهيرة من انفجار بيروت ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى أكثر من ٤٠ قتيلا حتى الآن، ونحو 3000 جريحا وفق وزارة الصحة اللبنانية. ونجت الفنانة اليمنية أروى من تفجيرات “مرفأ بيروت” الذي وصل ارتداده حتى الحي السكني الذي تقطن فيه الفنانة وعائلتها وتأثر كثيراً بالانفجارات. وأكدت الفنانة أروى، على حسابها في “تويتر” نجاتها من الانفجار، وكتبت:” الحمدلله وصلت بيتي سالمة” مضيفةً” الله يرحم شهداء هذا الانفجار المرعب ويشفي المصابين”. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت في وقت سابق، إن “حريقا كبيرا اندلع في مستودع للمفرقعات بالقرب من مرفأ بيروت عنبر 12 وسمع مواطنون دوي الانفجار في أنحاء المدينة”. اع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى أكثر من ٤٠ قتيلا حتى الآن، ونحو 3000 جريحا وفق وزارة الصحة اللبنانية. ونجت الفنانة اليمنية أروى من تفجيرات “مرفأ بيروت” الذي وصل ارتداده حتى الحي السكني الذي تقطن فيه الفنانة وعائلتها وتأثر كثيراً بالانفجارات. وأكدت الفنانة أروى، على حسابها في “تويتر” نجاتها من الانفجار، وكتبت:” الحمدلله وصلت بيتي سالمة” مضيفةً” الله يرحم شهداء هذا الانفجار المرعب ويشفي المصابين”. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت في وقت سابق، إن “حريقا كبيرا اندلع في مستودع للمفرقعات بالقرب من مرفأ بيروت عنبر 12 وسمع مواطنون دوي الانفجار في أنحاء المدينة”.

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